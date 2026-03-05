УкраїнськаУКР
Голубка мира по-ирански: как самая красивая женщина Ирана отреагировала на войну на родине и где она пересиживает военные действия

Самая красивая женщина Ирана Роксана Мохаммадголинежад нарушила молчание о войне в родной стране, против которой почти неделю назад США и Израиль начали совместную операцию. Она решила стать "голубкой мира" и публично пообещала использовать свою внешность и красоту, чтобы добиться для родины лучшего будущего и показать властям, что мир – единственный правильный путь.

"В моменты горя наша миссия становится еще более четкой. Мы должны использовать Miss Grand Iran как платформу, которая призывает к прекращению войны и насилия", – отметила Роксана Мохаммадголинежад в Instagram. Она также обнародовала ряд фотографий, где показала, как участвует в протестах против разрушений, постигших ее страну.

Однако о судьбе Ирана Мохаммадголинежад волнуется из-за рубежа. Военные действия она пересиживает в столице Анлгии – Лондоне, откуда постоянно выражает поддержку родному народу.

"Мои слова адресованы смелым людям в Иране, которые не могут говорить. Мы, иранцы, живущие за рубежом, ежедневно носим Иран в своих сердцах. Мы стоим рядом с вами всем своим существом. Ваше мужество вдохновляет нас. Ваши голоса не могут и не будут приглушены, и мы обещаем, что они будут звучать во всем мире. Если между нами есть расстояние, то только географическое, но никогда не духовное. Мы верим, что наступит день, когда свет победит тьму", – отмечает самая красивая женщина Ирана.

Кроме того, Роксана Мохаммадголинежад публикует в своих соцсетях символические фотографии, которые как бы служат призывом к миру. Во время одного из протестов она накинула на плечи флаг Ирана и нежно прижалась к своему мужу Сепехре Акбари, который был замотан в знамя США, хотя и не является американцем.

Иронично, что после начала полномашстабного вторжения России на территорию Украины предательница Регина Тодоренко сделала подобную публикацию. Телеведущая обнародовала семейное фото, на которое возле себя добавила сине-желтое знамя, возле мужа-россиянина Влада Топалова флаг РФ, а в руках сына их соединила.

