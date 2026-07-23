Голливудская звезда Ричард Гир предсказал конец эпохи Трампа и объяснил, что будет дальше с миром. Вирусное видео

Голливудский актер Ричард Гир, который не впервые открыто критикует президента США Дональда Трампа, вновь резко высказался в адрес американского лидера. 76-летний лауреат премии "Золотой глобус" заявил, что "эпоха Трампа" неизбежно закончится, а после этого мир должен вернуться к более ответственному и гуманному развитию.

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Видео с его заявлением разлетелось по американским соцсетям. Гир убежден, что нынешний политический этап в США не продлится вечно. По его словам, несмотря на все потрясения, мир сможет извлечь важные уроки и постепенно перейти к новому периоду существования человечества.

"Он – мошенник, который столькое разрушил. Он причинил боль стольким людям и стал причиной стольких смертей. Но это когда-нибудь закончится. Он пожилой человек. У него поврежденная личность. Видно, что у него, видимо, было ужасное детство, раз он стал тем, кем является сейчас", – заявил актер.

Впрочем, главной темой его выступления стала не критика, а будущее после президентства Трампа. Актер сравнил мировые политические процессы с маятником, который всегда качается в обе стороны.

"Я считаю, что мир, бесспорно, движется по принципу маятника: мы уже некоторое время двигались в сторону авторитаризма, но, на мой взгляд, этот процесс достиг своего предела, и теперь ситуация возвращается в обратную сторону", – отметил он.

По мнению Хира, пережитые кризисы могут сделать общество сильнее.

"Я думаю, что мы можем сделать так, чтобы это возвращение произошло с мудростью, которую мы извлечем из этого процесса, чтобы мы стали лучше благодаря тому, что прошли через это, и чтобы у нас появилось чувство ответственности друг за друга и друг перед другом", – подытожил актер.

Именно эти слова больше всего затронули пользователей сети. На Reddit выступление Гира назвали неожиданно вдохновляющим. Один из самых популярных комментариев звучит так: "Я восхищаюсь его оптимизмом".

Интересно, что взгляды актера перекликаются с теорией поколений американских исследователей Уильяма Штрауса и Нила Гоува. Она предполагает, что история развивается циклически, а нынешний период глобального кризиса, который многие сторонники концепции отсчитывают с момента финансового обвала 2008 года, должен завершиться примерно в 2028 году. После этого, согласно теории, начнется новый этап – период восстановления.

В то же время эта концепция не является общепризнанной в научной среде и имеет как сторонников, так и критиков.

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