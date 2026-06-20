Беременная Соломия Витвицкая вышла замуж за любимого-воина и показала трогательные кадры с церемонии: что известно об их истории любви

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая сообщила о важных изменениях в личной жизни. 46-летняя журналистка официально вышла замуж за любимого мужчину, военнослужащего Алексея Ситайло, откоторого беременна первенцем.

Видео дня

На личной странице в Instagram телезвезда опубликовала трогательное видео с церемонии, где они с избранником нежно целуются и демонстрируют обручальные кольца. Она не была многословна в описании к ролику, а лишь указала памятную дату: "20.06.2026".

Для важного дня Соломия Витвицкая выбрала элегантное белое платье в этническом стиле. Ведущая собрала волосы в объемную косичку, которая по форме напоминала венок, и добавила в прическу несколько лент. Свадебный образ она дополнила массивным ожерельем. Алексей Ситайло, со своей стороны, одел не традиционный смокинг, а военную форму.

С лиц влюбленных на протяжении всего видео не сходили сияющие улыбки, а радость от свадьбы разделили с ними и пользователи сети. Подписчики, друзья и коллеги Соломии Витвицкой поздравили пару с важным событием и пожелали счастливой семейной жизни.

"Поздравляем! Бесконечной любви. Будьте счастливы".

"Какие вы красивые. Поздравляю. Счастья вам!".

"Поздравляю. Любви и счастья молодой новой семье".

"Поздравляем! Желаем, чтобы ваша семья строилась на любви, доверии, взаимоуважении и искренней поддержке. Счастья молодоженам, долгих лет вместе и прекрасной семейной истории!".

"Прекрасная пара, поздравляю молодоженов! Пусть ваша жизнь будет счастливой, в согласии, доверии и мире. Это лучшая утренняя новость".

История любви пары

Как рассказывала Соломия Витвицкая, они с Алексеем Ситайло познакомились еще до начала большой войны. У них были общие друзья, поэтому время от времени пересекались на их праздниках. Однако активно общаться будущие супруги начали после 24 февраля 2022 года, когда Ситайло пополнил ряды ВСУ и обратился к Витвицкой за помощью как к волонтеру.

"Я тогда и не сразу поняла, кто именно мне пишет, потому что обращалось много военных, а Алексея я не помнила. Думаю, за несколько лет до этого мы точно не виделись. Я помогала закрыть потребности подразделения. И довольно долго это было лишь дружеское общение", – поделилась журналистка.

Однако со временем дружба переросла в гораздо более глубокие чувства. Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло начали строить отношения, а в феврале 2025 года военный сделал ведущей предложение руки и сердца. Для этого важного шага возлюбленный журналистки выбрал очень символическую дату – День святого Валентина.

А вот в апреле этого года Соломия Витвицкая сообщила, что носит под сердцем первенца от избранника. Менее чем через месяц она устроила гендер-пати и узнала, что станет мамой мальчика.

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