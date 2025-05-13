Тимур Мирошниченко оценил шансы Ziferblat на Евровидении и назвал вероятного победителя конкурса

Тимур Мирошниченко, неизменный голос Евровидения в Украине, уверен, что наша группа Ziferblat попадет в десятку лучших нынешнего песенного конкурса. Комментатор предположил, кто может стать победителем конкурса в 2025-м.

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Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в интервью OBOZ.UA. Телеведущий также раскрыл детали разговора с украинскими музыкантами накануне поездки в Швейцарию.

"Сейчас все ставят на Швецию, – говорит Тимур Мирошниченко, – Не могу сказать, что мне не нравится их выступление, но с другой стороны, хочется немного больше разнообразия. Не так часто шведских исполнителей в победителях (Швеция побеждала на Евровидении семь раз. – Ред.). Хотя, если это произойдет, то будет абсолютно заслуженно. Я надеюсь, что к шведам присоединимся мы, как всегда. Сейчас нам не прогнозируют слишком высоких мест, но уверен, что будем в десятке лучших".

Телеведущий признался, что уважал музыкантов перед отъездом в Швейцарию: "Самое главное, что пожелал, – кайфонуть от этого процесса. Евровидение – это действительно чрезвычайно. Я желаю ребятам выжать максимум от пребывания там. Потому что, скорее всего, такой опыт может выпасть только раз в жизни, второй раз его прожить не получится. Артисты редко возвращаются на Евровидение. У нас, в принципе, таких прецедентов еще не было".

"В этом году Ziferblat были среди моих фаворитов на Нацотборе, поэтому абсолютно доволен выбором, – продолжил Мирошниченко, – Это ребята, которые понимали еще с детства, чего хотят. Я немножко покопался в их биографиях: они любят Евровидение, всю свою жизнь шли к этому. Поэтому это был лишь вопрос времени, когда там окажутся. Ziferblat творят классную современную музыку. Возможно, пока не станут группой номер один в Украине, учитывая то, что слушают рядовые украинцы, не соберут "Олимпийский" ближайшие пять лет. А может произойти как раз наоборот, потому что слушатель омолаживается, меняется настроение. Когда мы будем смотреть нынешний конкурс, можно будет проследить, насколько эволюционирует музыкальная мировая культура. То, что сейчас слушают, колоссально отличается от прошлых лет".

Ранее OBOZ.UA писал, какая страна опустилась на самое "дно" букмекерского рейтинга и может не пройти в финал. А также мы сообщали, что лидер Ziferblat поспорил с журналисткой из-за прогнозов букмекеров на Евровидение 2025 года.

Полное интервью с Тимуром Мирошниченко читайте на OBOZ.UA здесь.

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