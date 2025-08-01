Главная звезда сериала 'Уэнсдей' кардинально сменила образ перед премьерой второго сезона. Фото тогда и сейчас

Американская актриса Дженна Ортега поразила поклонников совершенно новым подходом к выбору аутфита, в котором появилась на мировой премьере второго сезона сериала "Уэнсдей", где сыграла главную роль. Ранее 22-летняя знаменитость предпочитала темные образы, что соответствуют жуткой атмосфере проекта, однако на этот раз посетила первопоказ ленты в Лондоне в эффектном светлом луке.

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Как отмечает People, звезда вышла на публику в полупрозрачном платье из коллекции Ashi Studio FW25 Couture, созданной стилистом Энрике Мелендесом. Откровенный наряд актрисы имитирует змеиную кожу, а силуэт-русалка прекрасно подчеркивает ее изящную фигуру.

Дженна Ортега скомбинировала впечатляющее платье с туфлями на высоких каблуках от модного бренда Jimmy Choo. Она собрала волосы в свободный низкий хвост и не перегружала образ аксессуарами, ведь надела лишь несколько элегантных колец.

Интересным акцентом образа звезды стал ее макияж. Дженна Ортега выбелила свои брови, а на веки нанесла темные тени. Она также выбрала и довольно глубокий оттенок помады.

Этот аутфит кардинально отличается от того лука, в котором актриса появилась на премьере первого сезона сериала "Уэнсдей". Тогда знаменитость надела черное платье с тонкими бретельками и разрезом на ноге, которое дополнила темной фатой и каблуками. Во время одного из интервью актриса признавалась, что она начала отдавать предпочтение такому стилю из-за своей героини в проекте – Уэнсдей Аддамс.

"Я определенно чувствую, что мой вкус стал более готическим, чем когда я была подростком", – делилась артистка.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что 55-летняя жена миллиардера Безоса посветила фигурой в полупрозрачном леопардовом платье без бюстгальтера.

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