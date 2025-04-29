Главная тайна предательницы Тодоренко разоблачена: звезда "Орла и Решки" ждет третьего ребенка в России. Фото
Российский продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия раскрыли секрет одесситки Регины Тодоренко, которая игнорирует кровавую войну и геноцид своего народа. Во время афтепати шоу "Маска" супруги проговорились, что предательница ждет третьего ребенка от своего мужа Влада Топалова.
Соответствующая информация появилась на просторах росмедиа. Похоже, звезда "Орла и Решки" пыталась тщательно скрывать беременность, ведь в последнее время появлялась на публичных мероприятиях в объемной одежде, однако округлый живот уже можно заметить.
Со сцены Иосиф Пригожин произнес: "Шестой сезон шоу пролетел так быстро, уже столько детей разных родилось. Валерия на проекте дважды бабушкой стала". После этого жена путиниста добавила: "Регинка трижды".
Предательница связала себя узами брака с российским патриотом Владом Топаловым в 2018 году. За время совместной жизни они стали родителями двух сыновей Михаила и Мирослава. Кстати, именно благодаря официальному узаконению отношений с Топаловым в прошлом году Регина Тодоренко получила гражданство РФ.
С 2016-го предательница постоянно проживает в Москве, а в первые дни полномасштабной войны даже пыталась посочувствовать украинцам. Однако, чтобы придерживаться образа "истинной патриотки", запроданка начала умалчивать террористическую деятельность Кремля.
Сейчас Регину Тодоренко нередко можно увидеть в компании ярых путинистов. Она участвует в развлекательных программах, активно продвигает пророссийские нарративы и создает иллюзию "дружбы народов".
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