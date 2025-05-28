В сеть выложили редкие фото 90-летней Софи Лорен, которая почти не выходит в свет: вокруг публикации разгорелся скандал

В социальных сетях неожиданно появились редкие фотографии легендарной итальянской 90-летней итальянской актрисы Софи Лорен. Фотографии были сделаны во время недавней частной встречи Софи Лорен с известным певцом Аль Бано в ее доме в Женеве, Швейцария.

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Фото выложил в своем Instagram швейцарский коллекционер автомобилей Даниэль Исели, который является близким другом обеих звезд. Однако через несколько часов после публикации кадры были удалены, а вокруг инцидента разгорелся настоящий скандал.

На фотографиях Софи Лорен предстала в привычном для себя домашнем образе: без макияжа, в уютной одежде и с платком, который убирал волосы, что позволило впервые за долгое время увидеть актрису в максимально естественном виде. Она улыбалась и была счастлива во время встречи с Аль Бано, который также был в приподнятом настроении. На кадрах они запечатлены вместе – под руку, в теплой и дружеской атмосфере.

В заметке к фотографиям Даниэль Исели описал эту встречу как особую дружбу и теплые воспоминания, отметив, что они вместе смеялись, пили кофе и вспоминали былые времена.

Встреча состоялась в Женеве, где Софи Лорен живет уже много лет, отойдя от активной публичной жизни. Последний раз публичные фото актрисы датируются сентябрем прошлого года – именно тогда она праздновала свое 90-летие. Тогда состоялась большая вечеринка, на которой присутствовал и Аль Бано. Эта встреча стала частью тура певца, который завершился в Женеве.

Несмотря на теплые воспоминания и многолетнюю дружбу, публикация этих фото вызвала негативную реакцию со стороны самого Аль Бано. По информации близких к артисту источников, певец был "ослеплен яростью" из-за того, что личные снимки были обнародованы без его согласия. Он не планировал делать эту встречу публичной и считал, что фото должны остаться в кругу близких и родных.

"Это были фотографии, сделанные для нас, для семьи. Конечно, их не следует публиковать", – заявил он.

София Лорен почти не выходит в свет и не дает интервью. Она отошла в тень славы, чтобы спокойно жить и наслаждаться личной жизнью. За последние годы она редко появлялась на публике и очень осторожно относится к медиа.

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