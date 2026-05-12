Гайтана попросила астрономическую сумму за участие в благотворительном концерте: что ей ответили

Певица Гайтана, которая молчала о войне в Украине и общалась на русском, попросила гонорар в размере около 20 тысяч евро (1 миллион гривен) за участие в благотворительном концерте "Нашебачення 6", который состоялся 7 мая. Организаторы отказались от сотрудничества на таких условиях, поскольку формат события предусматривает исключительно бесплатное участие артистов и сбор средств на Силы обороны Украины через донаты зрителей.

Видео дня

Один из организаторов шоу Антон Тимошенко в комментарии ТСН объяснил, что команда принципиально не закладывает гонорары для артистов и работает исключительно в донатной модели. По его словам, участие принимают только те исполнители, которые соглашаются на благотворительный формат.

"Вы думаете, у нас есть деньги, чтобы им что-то заплатить? Нет, это абсолютно донатный благотворительный конкурс. Это наше основное требование, что мы не можем ничего заплатить артистам, поэтому приходят только те, кто на это соглашается", – отметил он.

Тимошенко добавил, что большинство артистов приобщаются бесплатно, понимая цель проекта. В то же время, по его словам, запрос Гайтаны стал исключением в нынешнем составе участников.

"В основном соглашаются артисты. Но Гайтана просила около 20 тысяч евро за выступление. Даже если нам скажут, что выступление – тысяча долларов, то это уже выходит за наш бюджет. Поэтому мы рассчитываем только на людей, которые понимают, почему это важно, почему этот прикол (но одновременно и не прикол) – серьезная вещь, нужна Украине сейчас", – сказал он.

Отметим, что "Нашебачення 6" является благотворительным музыкальным шоу-пародией на Евровидение. В нем приняли участие разные украинские артисты: и Даша Астафьева, и Виктор Павлик, и LAUD, и Джамала, и Тина Кароль и другие, а формат предусматривал песенное соревнование с голосованием зрителей и донатами.

Победителя определяли путем голосования зрителей, которое напрямую было привязано к донатам в поддержку Сил обороны Украины. Событие транслировалось онлайн, что позволило привлечь широкую аудиторию к сбору средств.

В рамках нынешнего "Нашебачення" удалось собрать более 3 миллионов гривен на нужды Сил обороны Украины. По словам организаторов, часть донатов продолжала поступать и после завершения события через онлайн-платформы и QR-коды, размещенные во время трансляции.

Ранее OBOZ.UA писал, что Гайтана впервые за время полномасштабного вторжения дала концерт в Киеве. С 2022 года она почти не появлялась в медиаполе и не комментировала войну. Хотя артистка несколько раз публиковала фото с сине-желтым флагом, ее молчание относительно российской агрессии вызвало вопросы у поклонников.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!