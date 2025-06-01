Гайтана, которая молчала о войне в Украине и общалась на русском, впервые за 3 года дала концерт в Киеве

Украинская певица Гайтана вернулась к выступлениям в Украине после длительной творческой паузы. 31 мая артистка впервые с начала полномасштабной войны дала концерт в Киеве – на фестивале "Поколение".

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В столице она исполнила свои известные композиции на украинском языке, в частности "Самотня Боса", "Два вікна", "На землі й на небі", "Не йди", а также представила новые песни. Кадры выступления Гайтана обнародовала в своих соцсетях.

Этот концерт стал первым публичным музыкальным выступлением певицы в Украине после 2022 года. После начала полномасштабного вторжения РФ Гайтана почти не появлялась в медиаполе и не комментировала войну. Хотя она несколько раз публиковала фото с сине-желтым флагом, ее молчание относительно российской агрессии вызвало вопросы у поклонников.

Летом 2024 года Гайтана оказалась в центре критики после того, как опубликовала пост на русском языке. В нем звезда рассказала о личных переживаниях: "Ценю жизнь и еще больше люблю родных. Я купила первый цветок за два с половиной года... Это возвращает мне ощущение дома". Однако именно язык публикации вызвал шквал возмущения в комментариях. В ответ Гайтана объяснила, что ее семья говорит на разных языках – украинском, русском, английском, немецком и французском. Она добавила, что хочет быть понятной для всех своих подписчиков и общается на языках, которые являются частью ее личной истории.

"В Украине прадеда убили те, кто говорил на немецком. В Сербии моих родных убили те, кто говорил на английском. В Конго моих родных убивали те, кто говорил на французском. В Украине сейчас враг общается на русском. Почти все языки мира имеют скелеты в шкафу..." – написала исполнительница.

Однако такое объяснение не убедило многих украинских пользователей. Ее публичную позицию считали слишком нейтральной во время, когда большинство артистов четко выражают поддержку ВСУ и осуждают оккупантов. Впоследствии, под давлением критики, Гайтана сделала пост на украинском и призвала "общаться на языке любви", а не устраивать споры из-за языка.

В августе 2024 года Гайтана снова оказалась в центре скандала – на этот раз из-за сольного выступления в столице Кыргызстана, Бишкеке, где она исполняла исключительно русскоязычные песни. Украинские пользователи обратили внимание, что на афишах не было ни одного упоминания об украиноязычном репертуаре, а в соцсетях артистка не упомянула о своей принадлежности к Украине.

Эти инциденты существенно повлияли на отношение украинской аудитории к артистке, которая в 2000-х была одной из самых известных исполнительниц в стране. Сама Гайтана неоднократно призывала к толерантности, однако ее затяжное молчание о войне и использование языка агрессора в публичном пространстве не нашли поддержки в украинском обществе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Гайтана после молчания о войне и концерта с русскоязычными песнями в Кыргызстане неожиданно пожелала мира Украине.

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