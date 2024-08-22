Фронтмен группы Imagine Dragons поднял флаг Украины на концерте в Чикаго. Видео стало вирусным

Лидер американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс выразил поддержку Украине на концерте в Чикаго. Певец поднял на сцену сине-желтое знамя во время исполнения песни Walking the Wire.

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Украинский флаг передали звезде зрители в зале. Рейнольдс заметил символ Украины в толпе и поднял его над собой, показывая знак "мир". Видео выступления стало вирусным в сети. Участники Imagine Dragons не раз поддерживали Украину. Музыканты также присоединились к другим звездным послам благотворительной платформы UNITED24.

В июне 2024 года Рейнольдс в очередной раз отдал уважение украинцам, подняв на сцену сине-желтый флаг, сделанный из бумаги. Однако призыв, написанный на самодельном знамени, возмутил украинскую аудиторию. В чем причина – читайте в нашем материале.

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