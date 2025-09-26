Франковед раскрыл, сколько зарабатывал Иван Франко в пересчете на современные деньги: это немалая сумма

Когда говорим об Иване Франко, в сознании сразу возникает образ человека, который писал "камнем на сердце и кровью на бумаге". Часто его представляют измученным, бедным, обреченным на нищету. Однако действительно ли Каменяр жил в постоянной нужде? Ответ на этот вопрос неожиданно проливает свет на еще одну грань его биографии – финансовую.

Франковед и публицист Богдан Тихолоз отмечает: если пересчитать заработки Франко в современных ценах, то получится совсем другая картина, чем мы привыкли себе представлять. Сумма, которую получал писатель за свою журналистскую и литературную работу, сегодня соответствует уровню высокой зарплаты, и это позволяло ему не только содержать большую семью, но и откладывать средства на собственный дом.

"Франко зарабатывал и зарабатывал пером. Если считать его зарплату журналиста "Kurjera Lwowskiego", а затем как работника редакции "Литературно-научного вестника", то в современных ценах это было 50–70 тысяч гривен. То есть где-то 1500 долларов", – рассекретил Богдан Тихолоз.

Это, по его словам, не была астрономическая сумма, ведь в семье было четверо детей и значительные расходы на них. В то же время на фоне средних доходов во Львове того времени и даже современных зарплат, заработок Франко нельзя считать мизерным.

"Он работал много, тратил на семью и книги, но одновременно что-то и откладывал", – отметил исследователь.

Имущество жены и финансовые мифы

Часто можно услышать, что строительство дома Франко финансировалось из приданого Ольги Хоружинской или даже из пожертвований "под церковью". Но на самом деле история была другой.

"Есть такой миф, будто Ольга была безумно богатой дворянкой и привезла во Львов сундук с золотом. На самом деле приданое было в виде ценных бумаг, в частности лотерейных билетах. Это была неплохая сумма, но недостаточная для покупки дома или земли. Если бы этих денег хватало, то Франки давно бы поселились в собственном жилье", – объясняет Тихолоз.

Что касается пожертвований, то здесь также не все так однозначно. В 1898 году, на 25-летие творческой деятельности Франко, действительно собирали средства, но это был скорее юбилейный дар от Научного общества имени Шевченко и студентов, которые продавали его книги. Сбор пожертвований "под церковью" состоялся значительно позже, когда писатель уже болел, – в его поддержку к 40-летию творчества в 1913 году.

Как строился дом на Софиевке

Супруги Франко после свадьбы в 1886 году еще долго снимали квартиры во Львове. Только 2 ноября 1901 года они смогли приобрести участок на Софиевке (теперь ул. Ивана Франко, 152) и начать строительство.

Участок был на холме, пришлось укреплять склон, строить подпорную стену, что увеличило ценник чуть ли не вдвое. Поэтому, несмотря на все сбережения и приданое, Франки должны были брать кредит в банке.

Строительством занималась польская компания, а проект во многом определила Ольга Хоружинская. Она хотела, чтобы вилла напоминала дом профессора Владимира Антоновича, которым восхищалась. На партере (первом этаже) было пять комнат, а на горе – две гостевые.

Несмотря на все усилия, дом получился холодным. Зимой семья грелась в столовой, которая была единственной теплой комнатой. Рабочий кабинет писателя даже называли "Сибирью".

Единственным "спасением" для Франко был рыжий кот, который любил сидеть на его шее или коленях во время работы. Именно так писатель мог хоть немного согреться, работая над своими произведениями.

Первой гостьей в новом доме стала Леся Украинка. В письме к матери она писала: "Далеко очень тот дом, аж за городом. Место хорошее и дом ничего себе".

Построенная в начале XX века вилла пережила немало и сейчас известна как "Дом Франко" – литературно-мемориальный музей. Здесь хранится память о Каменяре, его семье и атмосфере, в которой он работал.

