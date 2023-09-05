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Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

Дария Скуб
Кино Oboz
3 минуты
57
Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

В феврале 2021 года сеть всколыхнула новость об увольнении из сериала "Мандалорец" (часть канонической вселенной "Звездных войн") американской актрисы и тайской боксерки Джины Карано. Она в первых двух сезонах сыграла роль Кары Дюн, бывшего штурмовика Повстанческого альянса. Далее студия Lucasfilm решила расторгнуть контракт со знаменитостью после того, как та в Instagram сравнила политический климат в США с Холокостом.

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В кинематографе есть еще немало историй, где из-за разных взглядов с режиссерами актеры теряли работу. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс во время съемок фильма "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" поссорилась с режиссером Майклом Бэй. Тот требовал от кинозвезды набрать 4 кг веса и загореть, чтобы она больше подходила для своего персонажа Карли. Это не понравилось Меган, поэтому она назвала режиссера Гитлером и сказала, что работать с ним ужасно. После скандала ее уволили и отдали роль супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли.

Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

2. Энн Хэтэуэй

Как только начались съемки фильма "Немножко беременна", американская актриса и певица Энн Хэтэуэй поругалась с режиссером и покинула площадку. Знаменитость узнала, что ей придется сниматься в сцене родов, причем процесс хотели показать достаточно реалистично. "Я считаю, что такие физиологические подробности лишние в ленте. Рассказать историю можно было без них", – сказала Хэтэуэй в одном из интервью. В итоге роль досталась американской актрисе Кэтрин Хайгл.

Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

3. Райан Гослинг

Канадского киноактера Райана Гослинга уволили еще до начала съемок драмы "Милые кости". Отца главной героини должен был сыграть именно он. Мужчина, готовясь к роли Джека Селмона, отрастил бороду и набрал 27 килограммов. Ведь считал, что именно так должен выглядеть его персонаж. Когда он пришел на площадку, режиссер фильма Питер Джексон удивился и сказал, что Джек должен быть более стройным. Так Райана заменили на американского актера Марка Уолберга.

Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

4. Роберт Дауни-младший

Американского актера, продюсера и музыканта Роберта Дауни-младшего уволили со съемок в комедийно-драматическом сериале "Элли Мак-Бил". Причина – кинозвезду арестовали по подозрению в употреблении наркотических веществ. Когда режиссер узнал это – разговор был коротким.

Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

5. Кевин Спейси

Американский актер театра и кино Кевин Спейси сыграл Пола Гетти в триллере Ридли Скотта "Все деньги мира" (2017). Однако после завершения съемок его роль отдали канадскому киноактеру Кристоферу Пламмеру. Все из-за секс-скандала, после которого карьера Кевина существенно пострадала. Мужчину обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, после чего Ридли решил переснять все сцены с участием Спейси, но уже с другим актером.

Отметим, что в 2022 году суд оправдал Кевина по делу о домогательствах. Присяжные решили, что обвинения в адрес актера безосновательны и признали его невиновным.

Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

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