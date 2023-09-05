Фокс назвала режиссера Гитлером, а Хэтэуэй не захотела сниматься в сцене родов: 5 звезд, которых уволили со съемок в фильмах

В феврале 2021 года сеть всколыхнула новость об увольнении из сериала "Мандалорец" (часть канонической вселенной "Звездных войн") американской актрисы и тайской боксерки Джины Карано. Она в первых двух сезонах сыграла роль Кары Дюн, бывшего штурмовика Повстанческого альянса. Далее студия Lucasfilm решила расторгнуть контракт со знаменитостью после того, как та в Instagram сравнила политический климат в США с Холокостом.

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В кинематографе есть еще немало историй, где из-за разных взглядов с режиссерами актеры теряли работу. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Меган Фокс

Американская актриса и модель Меган Фокс во время съемок фильма "Трансформеры 3: Темная сторона Луны" поссорилась с режиссером Майклом Бэй. Тот требовал от кинозвезды набрать 4 кг веса и загореть, чтобы она больше подходила для своего персонажа Карли. Это не понравилось Меган, поэтому она назвала режиссера Гитлером и сказала, что работать с ним ужасно. После скандала ее уволили и отдали роль супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли.

2. Энн Хэтэуэй

Как только начались съемки фильма "Немножко беременна", американская актриса и певица Энн Хэтэуэй поругалась с режиссером и покинула площадку. Знаменитость узнала, что ей придется сниматься в сцене родов, причем процесс хотели показать достаточно реалистично. "Я считаю, что такие физиологические подробности лишние в ленте. Рассказать историю можно было без них", – сказала Хэтэуэй в одном из интервью. В итоге роль досталась американской актрисе Кэтрин Хайгл.

3. Райан Гослинг

Канадского киноактера Райана Гослинга уволили еще до начала съемок драмы "Милые кости". Отца главной героини должен был сыграть именно он. Мужчина, готовясь к роли Джека Селмона, отрастил бороду и набрал 27 килограммов. Ведь считал, что именно так должен выглядеть его персонаж. Когда он пришел на площадку, режиссер фильма Питер Джексон удивился и сказал, что Джек должен быть более стройным. Так Райана заменили на американского актера Марка Уолберга.

4. Роберт Дауни-младший

Американского актера, продюсера и музыканта Роберта Дауни-младшего уволили со съемок в комедийно-драматическом сериале "Элли Мак-Бил". Причина – кинозвезду арестовали по подозрению в употреблении наркотических веществ. Когда режиссер узнал это – разговор был коротким.

5. Кевин Спейси

Американский актер театра и кино Кевин Спейси сыграл Пола Гетти в триллере Ридли Скотта "Все деньги мира" (2017). Однако после завершения съемок его роль отдали канадскому киноактеру Кристоферу Пламмеру. Все из-за секс-скандала, после которого карьера Кевина существенно пострадала. Мужчину обвинили в сексуальных домогательствах и насилии, после чего Ридли решил переснять все сцены с участием Спейси, но уже с другим актером.

Отметим, что в 2022 году суд оправдал Кевина по делу о домогательствах. Присяжные решили, что обвинения в адрес актера безосновательны и признали его невиновным.

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