А вы и не заметили: 5 актеров, которых в кадре подменили их братья и сестры

Иногда на съемочной площадке актеров заменяют дублеры и каскадеры. Они могут появиться в кадре с постельными сценами или, например, выполнить сложные физические трюки. Важный нюанс: "двойник" должен быть похож на актера (лицо и телосложение). Это для того чтобы зрители не увидели замену. Так, в медиафраншизе "Звездные войны" Кира Найтли стала дублером Натали Портман. Заметили?

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А бывают случаи, когда знаменитостей на съемочной площадке подменяют их родные братья и сестры. Ведь невероятно похожи! Детальнее об этом – в материале OBOZREVATEL.

1. Пенелопа Крус и Моника Крус

Дублером испанской актрисы Пенелопы Крус стала ее младшая сестра актриса и танцовщица Моника. Речь идет о фильме "Пираты Карибского моря: На странных берегах". Пенелопа была беременна во время съемок четвертой части франшизы, поэтому режиссер боевые сцены снял с Моникой. Знаменитые красотки настолько похожи, что зрители вряд ли заметили разницу, не зная этого факта.

2. Крис Хемсворт и Люк Хемсворт

В семье Хемсвортов есть 3 брата. Все они решили стать актерами: Люк, Крис и Лиам. И все трое были причастны к роли Тора из киновселенной Marvel. Сначала Лиам пришел на кастинг, чтобы получить ее, но режиссеры выбрали Криса. Люк сыграл Тора в одной из сцен в качестве дублера своего брата.

3. Рами Малек и Сами Малек

У американского актера Рами Малека есть брат-близнец Сами. Они невероятно похожи, и знаменитость даже шутит об этом: "Видимо, наши родители потеряли представление о том, кто есть кто". Конечно, продюсеры и режиссеры воспользовались сходством. Они пригласили Сами сняться в отдельных сценах как дублер в фильме "Плохое сердце Бастера".

4. Джилл Хеннесси и Жаклин Хеннесси

Канадская актриса и певица Джилл Хеннесси играла помощницу прокурора Клер Кинкейд в сериале "Закон и порядок" (4-6 сезона). Однажды кинозвезда была настолько занята, что не смогла прийти на съемку очередной серии. К счастью, у нее есть сестра-близнец Жаклин, которая появилась на экране как дублер.

5. Николас Брендон и Келли Донован

Американский актер Николас Брендон сыграл Ксандера Харриса в сериале "Баффи – истребительница вампиров". За это был трижды номинирован на премию Сатурн. В третьем сезоне персонаж Николаса должен был "раздвоиться". И этого двойника сыграл брат-близнец актера – Келли Донован. Также он подменял Брендона, когда тот болел.

Ранее OBOZREVATEL писал о знаменитостях, у которых есть звездные "двойники".

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