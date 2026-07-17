"Федоров теперь принадлежит нам!" Жена экс-министра стала жертвой сталкеров и сумасшедших фанаток

Жена Михаила Федорова – Анастасия – рассказала, что общественный резонанс вокруг отставки мужа с поста министра обороны Украины оказал на нее негативное влияние. По словам супруги государственного деятеля, его сумасшедшие фанатки позволяют себе откровенно оскорблять и унижать ее в сети, более того, есть даже люди, которые не стесняются нагло снимать ее в общественных местах.

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Об этой проблеме Анастасия Федорова рассказала в своих Instagram-stories. Чтобы не быть голословной, она показала скриншот одного из хейтерских комментариев, где к ней обратились со словами: "Федоров теперь принадлежит нам! Отойди в сторону, бабина".

"Есть претензии к мужу – выражают недовольство жене. Заказывают на тебя ИПСО о яхтах за миллионы и недвижимости, после чего желают смерти тебе и твоему ребенку. И это не шутка. Восхищаются мужем – ни х*ра не обратная история, потому что обесценивают жену. Все равно ты не такая. У меня было все. Е*аные угрозы от яростных фанаток, которые видят в моем муже своего президента или своего мужа – я не знаю, потому что по их ленте уже сложно понять. Стремные ситуации в офисе, которые до чертиков напугали мою команду", – написала жена экс-министра.

Как рассказала Анастасия Федорова, этот кошмар не заканчивается в сети. Находясь в одном из магазинов, ей фактически пришлось познакомится с несколькими мужчинами, которые бесцеремонно снимали ее и обсуждали. Жена экс-министра не выдержала такого пренебрежения, поэтому вступила в разговор.

"Самый большой парадокс в том, что один и тот же человек может писать, что мой муж – гений, которого нужно клонировать, а в следующем сообщении – ругать меня за то, что я недостойная жена. Вот это для меня и есть момент, когда восхищение перестает быть адекватным и конструктивным. Я не поддерживаю никакого культа личности. Но я всегда буду выбирать справедливость, ценности и достойный результат работы. Это действительно другое. Этим я горжусь", – подчеркнула Анастасия Федорова.

Впоследствии жена Михаила Федорова опубликовала отдельный пост, в котором откровенно поделилась: на фоне всех событий всерьез задумалась о том, чтобы удалить все социальные сети и просто запереться дома. Она никогда не стремилась к публичности, однако, к сожалению, жизнь не всегда "спрашивает" о наших желаниях.

"За последний год я поняла одну вещь – вокруг почти всегда творится какой-то бред. Я его не выбирала. Как и моя дочь. Он наступает в самые неожиданные моменты, как, например, в нашу вчерашнюю 13-ю годовщину... Но я выбирала и выбираю уважение к себе и свой путь, потому что если начать менять себя под влиянием обстоятельств, однажды можно проснуться и не узнать человека в зеркале", – подытожила супруга государственного деятеля.

Стоит отметить, что даже после того, как официально стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны, его жена не делала никаких политических заявлений. Она подчеркнула, что ценит личные границы и не собирается превращать свои соцсети в площадки для распространения инсайдерской информации.

Что известно о супруге экс-министра

Анастасия Федорова родом из Запорожья. Она училась на факультете иностранной филологии Запорожского национального университета, а свою карьеру начала в качестве преподавателя английского языка для ИТ-специалистов. Когда Анастасия Федорова переехала в Киев, основала бренд женской одежды COVER, который со временем стал известен далеко за пределами нашей страны.

С Михаилом Федоровым она познакомилась еще в студенческие годы в общежитии. Сначала их связывала лишь дружба, которая впоследствии переросла в настоящую любовь. Анастасия и Михаил Федоровы связали себя узами брака в 2015 году, а через два года стали родителями дочери Марии. Подробности читайте в нашем материале.

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