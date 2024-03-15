Фанат рок-музыки? Принц Уильям раскрыл любимый трек 10-летнего сына Джорджа и поразил публику

В Лондоне состоялась церемония вручения премии Diana Legacy Awards, посвященная памяти принцессы Дианы, трагически погибшей в автокатастрофе в 1997 году. Особенностью вечера стало то, что лауреаты самостоятельно выбирали песню, сопровождавшую их выход на сцену. Так поступил и принц Уильям, который произносил трогательную речь, вспоминая мать. Впрочем, он выходил не под свой любимый трек, а под любимый трек старшего сына – 10-летнего принца Джорджа.

Так, Уильям выходил на сцену под культовую композицию Thunderstruck рок-группы AC/DC, объяснив, что это "песня Джорджа". Как пишет Hello, этот выбор стал большой неожиданностью для публики и пролил свет на музыкальные предпочтения будущего короля, занимающего второе место в списке престолонаследия.

Это неожиданное музыкальное сопровождение не только раскрыло предпочтение королевской семьи, в частности маленького Джорджа, но и прибавило церемонии уникального и более эмоционального оттенка.

Участие принца Уильяма в мероприятии вышло за рамки простой формальности. Он воспользовался моментом, чтобы выразить глубокий восторг наследием своей матери, признав длительное влияние ее филантропических усилий и качеств, которые она отстаивала. "Смелость, сострадание и преданность" – вот те качества, которые он подчеркнул, проведя прямую линию от жизни принцессы Дианы до принципов, отмечаемых на церемонии награждения Diana Legacy Awards.

Церемония также подчеркнула сложную динамику внутри королевской семьи, а именно между принцем Уильямом и принцем Гарри. Несмотря на совместное стремление почтить память матери, братья запланировали свои выступления на церемонии с разницей в несколько часов: Уильям произнес речь лично, а Гарри присоединился к мероприятию онлайн уже после того, как его брат уехал. Этот факт подчеркнул наличие напряжения и отчуждения родственников.

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