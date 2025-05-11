Евгений Клопотенко поразил суммой, которую ежемесячно тратит на питание

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко признался, что каждый месяц тратит довольно большую сумму денег на продукты питания. По словам кулинарного эксперта, за еду он обычно отдает около 40 тысяч гривен.

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Ресторатор отметил, что эта сумма почти равна аренде его квартиры в центре Киева, которая обходится в 42 тыс. грн. Об этом фуд-блогер рассказал в проекте "По хатах".

"Я трачу много денег на еду, но, если честно, мне просто больше ничего и не нужно. Я не собираю на что-то там деньги. У меня есть база: жить в каком-то месте и есть. Это основа, а все остальное, типа одежда и так далее, мне не интересно", – поделился шеф-повар.

Кроме того Евгений Клопотенко признался, что очень любит ходить в магазин за продуктами. По словам ресторатора, он по настоящему расслабляется, когда делает покупки.

Кстати, кроме более привычных товаров, на кухне шеф-повара есть и довольно оригинальные продукты. Так, например, Евгений Клопотенко показал маринованные цветы магнолии и каперсы, которые сделал из одуванчиков.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Евгений Клопотенко показал свою квартиру в центре Киева.

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