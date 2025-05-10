Евгений Клопотенко показал свою квартиру в центре Киева: самый большой телевизор в Украине, коллекция юбок и шоколад из мертвых пчел

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как выглядит его просторная квартира в центре Киева. 38-летний кулинарный эксперт живет в арендованной недвижимости, за которую ежемесячно платит 42 тысячи гривен.

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Экскурсию по жилью ресторатор провел для YouTube-проекта "По хатах". Он отметил, что вполне доволен своей арендованной квартирой и пока не задумывается над тем, чтобы приобрести собственное жилье в столице, ведь считает это "настройкой из прошлого". Однако все же, как отметил шеф-повар, имеет в своей собственности небольшой дом вблизи Днепра.

В квартире Евгения Клопотенко расположена довольно просторная кухня, где, по словам ресторатора, он проводит много времени. Кроме большого количества техники, посуды, фруктов, овощей, соусов и специй, кулинарный эксперт имеет у себя дома довольно необычный продукт – шоколад из мертвых пчел, который не содержит какао.

В частности Клопотенко имеет на своей кухне роторный выпариватель. Он использует прибор для быстрого осушения жидкости из продуктов питания. Также в этой комнате расположен телевизор, который является самым большим в Украине.

В спальне ресторатора стоит большая кровать, шкаф, небольшой телевизор, стол, а особым элементом интерьера является картина борща.

Не менее интересен и гардероб Евгения Клопотенко. Так, например, он имеет личную коллекцию вышитых рубашек, а также юбок, в которых планирует ходить в течение лета.

В жилище шеф-повара есть комната, которую он называет "гостевой" или "складом". Там он собирает вещи, которые использует не постоянно, а только при необходимости.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что комик Повар показал свою двухуровневую "треш-хату" в центре Киева, которую арендует за 12 тысяч грн.

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