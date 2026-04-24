Этот хит 1966 года снова стал популярным: в нем есть один секрет, который заставляет песню 'застрять' в голове

Хит 1966 года With a Girl Like You британской группы The Troggs снова набирает популярность за рубежом спустя шесть десятилетий после выхода. Новую волну интереса к композиции вызвало ее использование в рекламной кампании бренда корма для собак, где песня стала ключевым эмоциональным элементом видео наравне с игривым животным в нем.

Композиция, которая в свое время возглавила британские чарты и попала в Billboard Hot 100 в США, сейчас снова звучит из каждого утюга, а один "надоедливый" эпизод никак не может "вылезти" из головы. После выхода рекламы, в которой показали собак в повседневных моментах счастья вместе с хозяевами под непринужденную мелодию, пользователи начали массово искать трек, делиться им и добавлять в собственные плейлисты, что фактически вернуло его в актуальное информационное пространство, отмечают в Parade.

With a Girl Like You была написана фронтменом группы Рэгом Пресли еще до полноценного успеха The Troggs – в период, когда он работал каменщиком. Вдохновением для композиции стала манера вокала в песне Barbara Ann, популяризированной The Beach Boys.

Запись трека происходила в лондонской студии в достаточно ограниченных условиях: группа имела минимум времени, поэтому песню, как и их главный хит Wild Thing, записали фактически за два дубля.

Несмотря на то, что With a Girl Like You не повторила абсолютного коммерческого успеха Wild Thing в США, она стала значительным хитом в Великобритании и Европе. Критики того времени отмечали ее простую структуру, средний темп и выразительный и легко запоминающийся вокал. В частности, обозреватели обращали внимание на то, что мелодия построена таким образом, чтобы слушатель мог быстро ее подхватить.

Один из ключевых элементов, который заставлял песню "залипать" в голове, было использование скета. Речь идет о вокальном приеме, когда вместо слов исполняются бессмысленные слоги или звуки. В With a Girl Like You это знаменитый повтор "ба-ба-ба-ба-ба", который легко запоминается и повторяется слушателем.

Интересно, что изначально этот фрагмент планировали исполнить на трубах, однако группа решила оставить именно вокальную версию.

Скет имеет давнюю историю и активно использовался в джазе, в частности Луи Армстронгом и Эллой Фицджеральд. Его суть заключается в имитации инструментального звучания голосом, что делает мелодию более ритмичной и доступной для восприятия. Именно эта простота и повторяемость помогает композиции быстро запечатлеваться в памяти.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как сейчас живет певица-феномен Пегги Марч, которая создала хит №1 в 60-х I Will Follow Him и навсегда вошла в историю музыки. Спустя 63 года эта композиция – одна из самых известных в поп-музыке тех времен.

