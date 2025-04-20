'Это 'ждуны'? Или люди устали играть патриотов?' Ирэна Карпа, которая живет на две страны, подняла болезненный вопрос о русском языке в Киеве

Писательница и певица Ирэна Карпа, которая в течение длительного времени проживает во Франции, однако довольно часто приезжает в Украину, рассказала о неприятной тенденции по отношению к украинскому языку, которую заметила в Киеве. По словам журналистки, после начала полномасштабной войны она слышала в столице только соловьиный, однако теперь все больше людей снова переходят на русский.

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Телеведущая призналась: такая ситуация ее по-настоящему триггерит. Она не понимает, почему украинцы снова начинают разговаривать на языке страны-агрессора, в то время как РФ не перестает атаковать наше государство. Своими мыслями писательница поделилась в интервью "Українському Радіо".

"Каждый раз после приезда в Киев у меня есть определенный срез настроений относительно языка. Был период, когда я слышала только украинский. Это было так классно, так радовало сердце. Но за несколько последних приездов я все больше слышу русский от взрослых. Не демонстративную речь, вполне бытовую. Если я когда-то говорила, что в Украине меня не беспокоит русский, потому что я понимаю, что это говорят украинцы, то сейчас очень волнует. На Киев летит баллистика, гибнут люди и ежедневно слышно дроны. И у меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это "ждуны". Может они думают, что типа все, Америка нам не поможет, Россия придет и надо усиливать скиллы русского языка. Или это те люди, которые поняли, что можно больше не притворяться, что я такой патриот и буду делать так, как мне более удобно", – отметила журналистка.

С другой стороны, как отметила Ирэна Карпа, нельзя считать, что в Украине критическая ситуация с национальным сознанием. По словам певицы, отечественная культура становится все популярнее среди граждан нашей страны, ведь украинские артисты собирают полные залы слушателей и многие люди хотят попасть на театральные представления. Однако она не может сказать, как долго будет сохраняться такой запрос.

Ирэна Карпа также призвала родителей общаться со своими наследниками на соловьином: "Здесь даже не о патриотизме. Просто помните, что когда вы разговариваете с ребенком на украинском, то делаете из него свободного, нормального человека, а не униженного раба. Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть".

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