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"Это "ждуны"? Или люди устали играть патриотов?" Ирэна Карпа, которая живет на две страны, подняла болезненный вопрос о русском языке в Киеве

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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'Это 'ждуны'? Или люди устали играть патриотов?' Ирэна Карпа, которая живет на две страны, подняла болезненный вопрос о русском языке в Киеве

Писательница и певица Ирэна Карпа, которая в течение длительного времени проживает во Франции, однако довольно часто приезжает в Украину, рассказала о неприятной тенденции по отношению к украинскому языку, которую заметила в Киеве. По словам журналистки, после начала полномасштабной войны она слышала в столице только соловьиный, однако теперь все больше людей снова переходят на русский.

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Телеведущая призналась: такая ситуация ее по-настоящему триггерит. Она не понимает, почему украинцы снова начинают разговаривать на языке страны-агрессора, в то время как РФ не перестает атаковать наше государство. Своими мыслями писательница поделилась в интервью "Українському Радіо".

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"Каждый раз после приезда в Киев у меня есть определенный срез настроений относительно языка. Был период, когда я слышала только украинский. Это было так классно, так радовало сердце. Но за несколько последних приездов я все больше слышу русский от взрослых. Не демонстративную речь, вполне бытовую. Если я когда-то говорила, что в Украине меня не беспокоит русский, потому что я понимаю, что это говорят украинцы, то сейчас очень волнует. На Киев летит баллистика, гибнут люди и ежедневно слышно дроны. И у меня вопрос, это перешли на русский те люди, которые сначала перешли на украинский из-за страха, или это "ждуны". Может они думают, что типа все, Америка нам не поможет, Россия придет и надо усиливать скиллы русского языка. Или это те люди, которые поняли, что можно больше не притворяться, что я такой патриот и буду делать так, как мне более удобно", – отметила журналистка.

"Это "ждуны"? Или люди устали играть патриотов?" Ирэна Карпа, которая живет на две страны, подняла болезненный вопрос о русском языке в Киеве

С другой стороны, как отметила Ирэна Карпа, нельзя считать, что в Украине критическая ситуация с национальным сознанием. По словам певицы, отечественная культура становится все популярнее среди граждан нашей страны, ведь украинские артисты собирают полные залы слушателей и многие люди хотят попасть на театральные представления. Однако она не может сказать, как долго будет сохраняться такой запрос.

"Это "ждуны"? Или люди устали играть патриотов?" Ирэна Карпа, которая живет на две страны, подняла болезненный вопрос о русском языке в Киеве

Ирэна Карпа также призвала родителей общаться со своими наследниками на соловьином: "Здесь даже не о патриотизме. Просто помните, что когда вы разговариваете с ребенком на украинском, то делаете из него свободного, нормального человека, а не униженного раба. Когда ты перестаешь говорить по-русски, то Россия теряет над тобой власть".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Богдан Бенюк ответил, как раз и навсегда решить языковой вопрос и кто обязательно должен перейти на украинский.

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