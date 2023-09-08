Это станет хитом! KOLA и Adam презентовали общий трек 'Зорепади': видео стремительно набирает популярность

Украинские исполнители KOLA и Adam (настоящее имя – Михаил Клименко) презентовали нежную композицию "Зорепади", которую слушатели уже назвали хитом. Чувственный трек снимали под открытым небом в декорированном кубе.

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Исполнители посвятили песню светлому и чистому чувству, которое бывает между искренне влюбленными. Видео стремительно набирает популярность на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В клипе была использована всего одна стена и предметы интерьера в кубе, что олицетворял комнату, будто подчеркивая, что двое влюбленных не обращают внимание на проблемы и шум вокруг, когда они вместе. Именно об этом говорится в строках "Нет никого в мире, только мы одни".

"Песня о покое, о настоящей любви и искренних чувствах. О том, когда тебе хорошо здесь и сейчас с человеком, которого ты очень любишь. Тебе хорошо не потому, что вы куда-то уехали, у вас какие-то развлечения, а вы просто вместе, только вдвоем. Эта песня о том, чтобы быть без телефонов и будничных дел, просто уделить время друг другу. Этого так мало сейчас, но это очень важно для каждой пары. Хочется, чтобы таких моментов было как можно больше у всех влюбленных. Также эта песня об отдаче. Что ты готов своему человеку подарить и отдать все, чтобы он просто смотрел тебе в глаза. О магии взаимности этой отдачи", – прокомментировала KOLA премьеру.

В комментариях расхвалили работу артистов – от локации до вокальных данных. По мнению некоторых слушателей, трек точно займет топовые места в чарте.

"Классная KOLA, классная локация, классная аранжировка, классные аккорды, классный дуэт", "Когда сошлось все – голоса, картинка", "Невероятно, искренне, душевно. Спасибо за ваше творчество", "Каждая песня – хит", "До мурашек" , – написали в комментариях украинцы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Наталья Могилевская презентовала мощный клип на песню "Позывной", которую посвятила всем волнующимся за своих защитников украинкам.

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