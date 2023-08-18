Наталья Могилевская посвятила новую музыкальную премьеру всем женщинам Украины

Украинская певица Наталья Могилевская презентовала мощный клип на песню "Позывной", которую посвятила всем волнующимся за своих защитников украинкам. Артистка попыталась передать боль и отчаяние женщин, преданно которые преданно ждут любимых с фронта.

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В видео были задействованы женщины и девушки всех возрастов, чтобы подчеркнуть, что каждое поколение пострадало от российской агрессии. Клип можно посмотреть на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Я очень хочу этой песней и клипом поддержать ребят на фронте, которым крайне важно знать, что их бесконечно любят и ждут, и девушек, которые здесь. Девушек, у которых немеет сердце от того, что любимый неделю не выходит на связь из-под Бахмута. Которые не спят по ночам и молятся ежедневно", – сказала Могилевская.

Съемки клипа прошли на железнодорожном вокзале и вагоне электрички. Певица решила поднять столь важную социальную тему в местах, где влюбленные обычно прощаются перед долгой разлукой.

Видеоработу "Позывной" певица посвятила женщинам, на чью судьбу выпало очень непростое испытание – ждать и сохранять веру, любить и поддерживать защитников. Артистка считает, что это очень важно для морального духа воинов.

Кстати, 19 августа на террасе River Mall в Киеве Наталья Могилевская представит одноименный альбом – саундтрек к спектаклю "Я дома". Билеты можно купить на сайте concert.ua.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Наталья Могилевская посетила город Запорожье, где показала своей миллионной аудитории, что произошло с рекой Днепр после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Она не смогла сдержать эмоций, рассказав, что увиденное шокировало ее.

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