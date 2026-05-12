Это самая популярная песня Евровидения 2026: перевод хита Италии, который понравился миллионам, но почти не имеет шансов победить
Фанаты Евровидения успели выбрать любимую композицию 70-го песенного конкурса еще даже до проведения первого полуфинала. После того, как все 35 участников представили свои треки, наибольшую популярность получила работа итальянского артиста Саль Да Винчи – Per Sempre Sì.
Как указано на странице Eurovision Charts в социальной сети X, на стриминговом сервисе Spotify хит прослушали 25 828 992 раз. Саль Да Винчи гарантированно исполнит трек в гранд-финале Евровидения 2026, куда попал автоматически как представитель страны "Большой пятерки", однако, что интересно, букмекеры очень низко оценивают его шанс одержать победу.
О чем песня
Per Sempre Sì переводится как "Навсегда "Да", и в самом названии композиции скрыт ее основной смысл. Романтическая баллада раскрывает историю любви двух людей – от момента первой встречи, когда мужчина был для женщины "незнакомцем", до волнующего мгновения когда она нарядилась в свадебное платье.
Саль Да Винчи описывает свою конкурсную песню как гимн универсальной любви: без границ, ярлыков и барьеров, которая способна говорить к каждому независимо от возраста, ориентации или личной истории.
Перевод итальянского хита
Все началось с самого начала
Я, который был для тебя просто незнакомцем
А потом стал королем с влюбленным сердцем
Ты – королева, теперь одетая в белое, невеста
Мы мечтали, как будем иметь детей в большом доме
Я преодолел все трудности.
Потому что любовь – это не навсегда
Если вы не пережили все эти трудности вместе
***
И музыка заиграет, и я буду ждать тебя здесь
Я подарю тебе лучший день
***
Мы с тобой вместе навсегда
Привязаны к той жизни, которая
Была бы бесполезной без тебя
Нет смысла жить
С рукой на груди
Я обещаю тебе, видит Бог
Мы с тобой останемся
Отсюда навсегда останется только "Да"
***
Я понимаю, что будущее нам никак не известно
Но вместе с тобой оно меня не испугает, потому что
Мы построим все, но только не стену
Ссоримся и миримся в постели, а что тут плохого?
***
И музыка заиграет, я буду петь для тебя
Я подарю тебе лучший день
***
Мы с тобой вместе навсегда
Привязаны к той жизни, которая
Была бы бесполезной без тебя
Нет смысла жить
С рукой на груди
Я обещаю тебе, видит Бог
Мы с тобой останемся
Отсюда навсегда останется только "Да"
***
Только "Да"
За эти дни и за тысячу других
Простое "Да"
Внутри этого слова – вечность
Что известно об исполнителе и его шансах одержать победу
Саль Да Винчи, настоящее имя которого Сальваторе Майкл Соррентино, появился на свет в 1969 году в Нью-Йорке, когда его отец, неаполитанский певец и актер Альфонсо Соррентино, гастролировал по США. Несмотря на место рождения, артист вырос в Неаполе, поэтому взрастил в себе любовь к Италии, что непосредственно отразилось на его творчестве.
Саль Да Винчи дебютировал на сцене в возрасте 7 лет, а уже в 1980-х стал звездой фильмов Il Motorino и Troppo forte. Заявить о себе на международной арене исполнителю удалось после победы в телевизионном конкурсе Festival Italiano. За 17 лет активного развития творческой карьеры, Саль Да Винчи выпустил 14 студийных альбомов, немало композиций из которых стали хитами, и принял участие во многих успешных постановках.
Однако, несмотря на многолетний опыт работы в индустрии музыки и создание самого популярного трека на Евровидении 2026, перспектива итальянца триумфовать на грандиозном шоу очень низкая. Букмекеры оценивают шанс Саль Да Винчи на победу лишь в 2%, как указано на сайте Eurovisionworld.
