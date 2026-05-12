Это самая популярная песня Евровидения 2026: перевод хита Италии, который понравился миллионам, но почти не имеет шансов победить

Фанаты Евровидения успели выбрать любимую композицию 70-го песенного конкурса еще даже до проведения первого полуфинала. После того, как все 35 участников представили свои треки, наибольшую популярность получила работа итальянского артиста Саль Да Винчи – Per Sempre Sì.

Видео дня

Как указано на странице Eurovision Charts в социальной сети X, на стриминговом сервисе Spotify хит прослушали 25 828 992 раз. Саль Да Винчи гарантированно исполнит трек в гранд-финале Евровидения 2026, куда попал автоматически как представитель страны "Большой пятерки", однако, что интересно, букмекеры очень низко оценивают его шанс одержать победу.

О чем песня

Per Sempre Sì переводится как "Навсегда "Да", и в самом названии композиции скрыт ее основной смысл. Романтическая баллада раскрывает историю любви двух людей – от момента первой встречи, когда мужчина был для женщины "незнакомцем", до волнующего мгновения когда она нарядилась в свадебное платье.

Саль Да Винчи описывает свою конкурсную песню как гимн универсальной любви: без границ, ярлыков и барьеров, которая способна говорить к каждому независимо от возраста, ориентации или личной истории.

Перевод итальянского хита

Все началось с самого начала

Я, который был для тебя просто незнакомцем

А потом стал королем с влюбленным сердцем

Ты – королева, теперь одетая в белое, невеста

Мы мечтали, как будем иметь детей в большом доме

Я преодолел все трудности.

Потому что любовь – это не навсегда

Если вы не пережили все эти трудности вместе

***

И музыка заиграет, и я буду ждать тебя здесь

Я подарю тебе лучший день

***

Мы с тобой вместе навсегда

Привязаны к той жизни, которая

Была бы бесполезной без тебя

Нет смысла жить

С рукой на груди

Я обещаю тебе, видит Бог

Мы с тобой останемся

Отсюда навсегда останется только "Да"

***

Я понимаю, что будущее нам никак не известно

Но вместе с тобой оно меня не испугает, потому что

Мы построим все, но только не стену

Ссоримся и миримся в постели, а что тут плохого?

***

И музыка заиграет, я буду петь для тебя

Я подарю тебе лучший день

***

Мы с тобой вместе навсегда

Привязаны к той жизни, которая

Была бы бесполезной без тебя

Нет смысла жить

С рукой на груди

Я обещаю тебе, видит Бог

Мы с тобой останемся

Отсюда навсегда останется только "Да"

***

Только "Да"

За эти дни и за тысячу других

Простое "Да"

Внутри этого слова – вечность

Что известно об исполнителе и его шансах одержать победу

Саль Да Винчи, настоящее имя которого Сальваторе Майкл Соррентино, появился на свет в 1969 году в Нью-Йорке, когда его отец, неаполитанский певец и актер Альфонсо Соррентино, гастролировал по США. Несмотря на место рождения, артист вырос в Неаполе, поэтому взрастил в себе любовь к Италии, что непосредственно отразилось на его творчестве.

Саль Да Винчи дебютировал на сцене в возрасте 7 лет, а уже в 1980-х стал звездой фильмов Il Motorino и Troppo forte. Заявить о себе на международной арене исполнителю удалось после победы в телевизионном конкурсе Festival Italiano. За 17 лет активного развития творческой карьеры, Саль Да Винчи выпустил 14 студийных альбомов, немало композиций из которых стали хитами, и принял участие во многих успешных постановках.

Однако, несмотря на многолетний опыт работы в индустрии музыки и создание самого популярного трека на Евровидении 2026, перспектива итальянца триумфовать на грандиозном шоу очень низкая. Букмекеры оценивают шанс Саль Да Винчи на победу лишь в 2%, как указано на сайте Eurovisionworld.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что страна, которая имеет лишь 1% шансов на победу на Евровидении 2026, стала фаворитом зрителей после первого полуфинала.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!