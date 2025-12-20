'Это подстава! Мы ничего не знали': Полякова и Ефросинина объяснили, почему смеялись под песню о погибших героях в финале 'Лиги смеха'

Украинские знаменитости Оля Полякова и Маша Ефросинина впервые прокомментировали громкий скандал, который разгорелся вокруг них после финала шоу "Лига смеха", где они были тренерками. Сеть возмутило, что певица и ведущая хохотали прямо на сцене, в то время как их коллега Иван Люленов исполнял песню о погибших героях. Как объяснили звездные подруги, команда проекта никого не предупредила о том, что в конце выпуска будет звучать такая серьезная композиция, а из-за технических особенностей они не слышали ни слова из трека.

Кроме того, по словам Ефросининой, тогда на сцене смеялись все участники развлекательного шоу, однако монтажеры почему-то решили сделать акцент именно на них. Расставить все точки над "і" в возмутительной ситуации знаменитости решили в проекте "Дорослі дівчата".

"Вы видели видео, где все вокруг смеются. Да, мы с Олей хохочем больше всех, и нас еще и показали крупным планом. Спасибо монтажерам "Лиги Смеха" – это супер подстава. Что было на самом деле? Это момент финальной песни, когда уже всех наградили, поздравили. Я победила, чему очень удивилась и обрадовалась. Уже была, не буду врать, нормальная под вискарем Юры Ткача. Тут нам говорят: "Быстро все на сцену!", – рассказала ведущая.

По словам Поляковой и Ефросининой, когда они поднялись на сцену, даже подумать не могли, что Люленов будет петь трек о павших защитниках. Перед звездами не было мониторов, где отображался бы текст песни, а также они не слышали ни одного слова, поэтому не могли оценить серьезность ситуации.

"Нас не предупредили, что он будет петь премьерную песню, а тем более, что это будет посвящение погибшим героям. Мы не слышали ни слова. Это можно увидеть по всем, потому что если бы смеялись только мы вдвоем, это означало бы, что все слышат. На самом деле люди вокруг продолжали общаться и поздравлять друг друга. А мы веселились, потому что в этот момент моя подруга Оля Полякова говорила: "Я тебя прокляну за эту победу, понятно? Я ее не прощу". У нас свое кино", – высказалась журналистка.

После инцидента у знаменитостей возникло несколько вопросов к команде "Лиги смеха". Прежде всего, они не понимают, почему в финале развлекательного шоу решили дать такую серьезную песню, а что самое главное, почему их об этом не предупредили.

"Мы сами узнали об этом инциденте из TikTok. И хотим вам сказать, что это подстава, мы ничего не знали. Зачем вставлять это? Они же видели, что все смеются. Снимайте Люленова и зал", – сказала певица.

Ефросинина и Полякова подчеркнули, что никоим образом не хотели осквернить память погибших украинских защитников.

Что известно о скандале

В финальном этапе "Лиги смеха" Иван Люленов представил свою рождественскую композицию "Отдаю". В ней есть очень щемящие строки, что касаются павших героев: "Отдаю все Рождество, все праздники взамен. Верни тех, кто на небесах, ангелами".

В то время, когда артист исполнял композицию, Оля Полякова и Маша Ефросинина заливались смехом на сцене. Соответствующий момент очень быстро завирусился на просторах сети, а юзеры были сильно возмущены поведением звезд.

