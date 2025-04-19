'Это очень сложно': Колин Фаррелл объяснил, почему решил отдать неизлечимо больного сына под опеку в спецучреждение

Ирландский киноактер Колин Фаррелл сообщил, что вместе с бывшей женой Ким Борденейв принял решение отдать своего 21-летнего сына Джеймса, страдающего неизлечимым заболеванием – синдромом Ангельмана, в заведение долговременного ухода. По словам знаменитости, они с экс-избранницей хотят, чтобы их наследник находился под профессиональной опекой даже в случае, если с ними что-нибудь произойдет.

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Кроме того, для бывших супругов важно, чтобы юноша чувствовал себя комфортно и смог найти свое сообщество, пишет Daily Mail. Звезда фильмов "Телефонная будка" и "Рекрут" добавил, что достаточно тщательно относится к выбору спецучреждения, ведь хочет создать лучшие условия для сына.

"Это очень сложно. Некоторые родители скажут: "Я хочу сам заботиться о своем ребенке." И я это уважаю. Но мой самый большой страх заключается в том, что если у меня завтра случится сердечный приступ, и, Боже упаси, мать Джеймса, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет – Джеймс останется сам по себе? Тогда он будет под опекой государства, и куда он пойдет? Мы не сможем на это повлиять", – объяснил актер.

По словам Колина Фаррелла, для него и Ким Борденейв важно, чтобы сын попал в спецучреждение, пока они живы и здоровы. Родители планируют регулярно посещать наследника, а иногда забирать его домой.

"Мы хотим, чтобы он нашел место, где сможет жить полноценной и счастливой жизнью, где он будет ощущать связь с другими", – отметил знаменитость.

Напомним, что впервые о редком заболевании сына Колин Фаррелл рассказал в 2024 году. Джеймс страдает синдромом Ангельмана, из-за чего не может говорить и плохо ест сам. Недуг характеризуется задержкой психического развития, нарушением сна, приступами, хаотическими движениями (особенно рук) и неконтролируемым смехом.

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