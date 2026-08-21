"Это не миф?" Екатерина Кухар поразила строгими критериями отбора будущих балерин и объяснила, почему на кастинге оценивают родителей

Народная артистка Украины Екатерина Кухар рассказала, как проходит отбор будущих звезд балета. По словам знаменитости, перед тем как принять детей в хореографический колледж, они с коллегами оценивают их внешние данные, танцевальные способности, а также обращают внимание на родителей.

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Последний критерий отбора сразу привлек внимание журналистки Марички Падалко, в интервью которой Кухар раскрыла закулисье балетного мира, поэтому она уточнила: "Это не миф, что вы смотрите на родителей детей, чтобы понять, какими они вырастут?". Отвечая на этот вопрос, артистка подчеркнула, что этот момент не является аксиомой, однако позволяет составить представление о данных потенциального танцора.

"Когда мы принимаем ребенка, то делаем это как бы с закрытыми глазами. Мы можем посмотреть на те данные, которые есть сегодня. Мы можем посмотреть на родителей, но не всегда. У нас такого конкурса нет, хотя я бы хотела, чтобы он был. Все-таки от генетики далеко не уйдешь. Будем откровенны – балет это искусство, в котором она необходима. Те таланты и данные, какие мы видим, это аванс. Это не стопроцентно будет прима-балерина или классный артист балета. Потом уже вступают в игру желание и ежедневный труд", – объяснила знаменитость.

Когда будущих балерин уже принимают в пятый класс (первый год обучения в хореографическом колледже на базе 4 классов начальной школы), Екатерина Кухар с коллегами начинают оценивать их гораздо более пристально. По словам артистки, ключевую роль играет не предыдущая профессиональная подготовка, а общие способности.

"Смотрим, насколько у ребенка эластичны мышцы, насколько он пластичен. Оцениваем гибкость, стопы, прыжки, шаги вперед, в сторону, назад, танцевальность и музыкальность. Они показывают небольшие танцы, хлопают в ладоши, чтобы мы поняли, чувствуют ли дети ритм. Рост и вес, конечно, тоже имеют значение", – сказала прима-балерина.

По словам Екатерины Кухар, они с коллегами стараются обеспечить будущим звездам сцены хорошее питание, однако полностью контролировать это не могут. Иногда ученики покупают в магазине хлеб и конфеты, а чаще всего себе это позволяют девочки во время гормональных всплесков. Как подчеркнула Кухар, она ни в коем случае не наказывает детей силой, а подталкивает их встать на правильный путь личным примером. Еще одним способом мотивации поддерживать себя в форме является возможность выйти на большую сцену.

"Балет не любит случайных людей. Как мы мотивируем детей, чтобы они были в хорошей форме? Балет – это, прежде всего, эстетика, это пачки, критерии, каноны. Если у нас вот такая форма, ты не выступаешь в дуэте с парнями, не можешь выполнять поддержки. Мы также не выпускаем на сцену Национальной оперы. Это хороший стимул", – рассказала Кухар.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что балерина Екатерина Кухар раскрыла секрет того, как поддерживает форму в 44 года.

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