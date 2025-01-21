'Это не боевик и не комедия': критики разнесли фильм с Камерон Диаз, который ждали 10 лет

Грандиозное возвращение актрисы Камерон Диаз на экраны ознаменовалось провалом. Критики резко отреагировали на экшн-комедию от Netflix "Снова в деле", в которой снялась звезда вместе с Джейми Фоксом.

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Фильм Сета Гордона про бывших агентов ЦРУ собрал множество отзывов после премьеры, которая состоялась 17 января. Но если фанаты тепло восприняли комедию, которую ждали 10 лет, то кинокритикам лента пришлась не по душе, передает Metro.

На Rotten Tomatoes фильм "Снова в деле" получил ужасный рейтинг, набрав лишь 24%. В свою очередь, фанаты оценили комедию в 62% на сайте Popcornmeter.

Согласно рецензии The Guardian, Диаз доказала всему миру, что за последние годы не потеряла ту особую магию, которой делится на экранах со зрителями. Ее игра была оценена высоко. Тем не менее, актрисе посоветовали быть более разборчивой в том, где она снимается.

В свою очередь, в обзоре IndieWire написано, что сценарий комедийного боевика был безвкусным и предсказуемым.

"Безвкусный сценарий буксует, а декорации не впечатляют, – сказано в статье. – Из-за этого фильм не преуспевает ни как боевик, ни как комедия".

В рецензии Associated Press написано, что Диаз сохранила свое обаяние, а с партнером по съемкам Джейми Фоксом продемонстрировала настоящую химию. Однако критики пояснили, что это не означает, будто реплики главных героев фильма были смешными или логичными. А в обзоре Observer и вовсе сказано, что было тяжело определить, был ли это боевик, комедия или семейный фильм.

"Именно для таких фильмов, как "Снова в деле", было придумано слово "посредственный". Дело не в том, что этот фильм плохой, – сказано в обзоре The Wrap. – Он недостаточно интересен, чтобы быть плохим. Он просто есть".

Ранее OBOZ.UA писал, что Диаз вместе с Фоксом пришла на премьеру фильма в Германии, появившись на красной дорожке впервые за пять лет.

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