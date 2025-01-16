52-летняя Камерон Диаз, которая ушла из кино на пике карьеры, впервые за 5 лет появилась на красной дорожке. Фото

Американская актриса Камерон Диаз, покинувшая Голливуд на пике карьеры, впервые за пять лет появилась на красной дорожке. 15 января в Берлине 52-летняя знаменитость посетила премьеру экшн-комедии от Netflix "Снова в деле", в котором снялась вместе с Джейми Фоксом.

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Диаз выбрала черный ансамбль, состоявший из полупрозрачной блузки, джинсов с высокой талией и пальто оверсайз в пол. Актриса позировала как для индивидуальных снимков, так и для групповых, в том числе, с Фоксом, передает Рage Six.

Звезды пребывали в хорошем расположении духа и широко улыбались перед камерами. 57-летний обладатель премии "Оскар" Фокс предстал на красной дорожке в нетрадиционном костюме с черно-белой отделкой, гармонично смотрясь рядом с Камерон.

Примечательно, что это была первая премьера фильма для Диаз за 10 лет. В 2014-м она снялась в детском мюзикле "Энни", после чего объявила о завершении карьеры и вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена.

В последний раз на красной дорожке Камерон предстала в апреле 2019 года, воссоединившись с коллегами по "Ангелам Чарли" на церемонии Люси Лью на Голливудской Аллее славы. Мало кто ожидал, что Диаз вернется на экраны. В 2022 года Фокс рассказал в интервью Entertainment Tonight о том, что ему пришлось уговаривать коллегу сняться в фильме.

"Камерон так много сделала в этом бизнесе. Я спросил ее: "Хочешь повеселиться? Просто повеселиться?" Я думаю, что именно это и привело ее к такому решению, – признавался актер. – Мы так рады, что это происходит, и с нетерпением ждем этого".

"Снова в деле" – фильм о жизни бывших агентов ЦРУ, чье прикрытие срывается. Диаз сыграла в нем Эмили, а Фокс – Мэтта. На стриминговом сервисе Netflix комедийный боевик выйдет 17 января.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Камерон Диаз выглядит после 10-летнего перерыва в карьере.

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