Это число впечатляет: стало известно, сколько украинцев смотрели Евровидение 2026

Евровидение 2026 собрало миллионную аудиторию украинцев перед экранами в три конкурсных вечера. По данным "Суспільного", трансляции конкурса на телевидении собрали 6,7 миллиона просмотров, а контент на диджитал-платформах получил почти 55 миллионов просмотров.

Статистические данные опубликовало "Суспільне". Нынешний юбилейный 70-й Песенный конкурс проходил в Вене (Австрия), а Украину представляла певица LELÉKA с песней Ridnym, которая заняла 9 место. Победу одержала представительница Болгарии Dara с треком Bangaranga.

"Суспільне" показывало два полуфинала, гранд-финал и специальные предшоу. В целом эти эфиры посмотрели 6,7 млн раз, а количество самих зрителей составило 2,9 млн человек.

Вещатель отметил, что интерес к конкурсу вырос по сравнению с прошлым годом. Количество телепросмотров увеличилось на 14%, а количество уникальных зрителей – на 5%.

Больше всего украинцев традиционно смотрели гранд-финал. Прямую трансляцию посмотрели 1 млн 472 тысячи человек.

Высокие показатели были и у второго полуфинала, где выступала Украина. Его посмотрели 903 тысячи зрителей, что на 19% больше, чем прошлогодний полуфинал с участием нашей страны.

В частности, "Суспільне" обнародовало статистику диджитал-платформ. Весь контент о Евровидении 2026 в соцсетях, на YouTube и сайтах вещателя суммарно получил почти 55 млн просмотров.

Наибольшую аудиторию собрал Instagram-аккаунт "Евровидение Украина" – 23,4 млн просмотров, что почти вдвое больше, чем в 2025 году. В TikTok контент конкурса просмотрели 22,6 млн раз, а YouTube-трансляции из комментаторской студии Тимура Мирошниченко получили 801 тысячу просмотров.

