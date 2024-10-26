'Это было мое решение': Анастасия Короткая впервые прокомментировала развод с Андреем Бедняковым

Украинская телеведущая Анастасия Короткая впервые вышла на связь после объявления о разводе с инфлюэнсером Андреем Бедняковым. Она поблагодарила бывшего мужа за 10 лет совместной жизни в браке и отметила, что они навсегда останутся близкими людьми.

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Соответствующее сообщение появилось на Instagram-странице актрисы. Украинка отметила, что их отношения завершились без ссор и лишних обид.

"Просмотрела так много фото нашей жизни… какие же мы молодцы Андрей! Какую семью создали, каких детей родили, как много вместе прошли! Итак, что хотелось бы сказать… Невозможно написать еще более красивые слова, чем уже написал Андрюша, я могу сказать только слова благодарности: за нас, за осуществление всех моих желаний, за твою адекватность, за то, что проходим этот тяжелый и дискомфортный процесс разъединения максимально комфортно, как взрослые, уважающие друг друга люди: без ссор, скандалов и обвинений!" – написала телеведущая.

Анастасия Короткая искренне поблагодарила Андрея Беднякова за то, что он стал прекрасным и любящим отцом для их детей. По словам актрисы, это было одно из ее величайших желаний.

"Это было мое решение, и оно далось очень тяжело! Никто никому не изменял, не обманывал, мы наоборот стараемся максимально быть честными друг с другом, именно поэтому и было принято такое решение!" – акцентировала внимание ведущая.

Кроме того, Анастасия Короткая отметила, что они с бывшим избранником навсегда останутся близкими людьми. Со своей стороны Андрей Бедняков оставил юмористический, однако щемящий комментарий под сообщением экс-жены.

"Хоть бы твой следующий постоянно храпел, был некрасив и с маленьким пис@ном! Хотя... два таких подряд – это уже перебор) Я рядом. Что бы ни было", – отметил инфлюэнсер.

Напомним, 25 октября Андрей Бедняков объявил о разводе с Анастасией Короткой после 16 лет отношений, 10 из которых пара провела в браке. Он посвятил чувственное сообщение экс-любимой, где поблагодарил за пройденный вместе путь и вспомнил лучшие моменты.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бедняков пригрозил хейтерам, которые упрекнули его из-за развода.

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