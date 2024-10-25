'Бросил жену с двумя детьми': Бедняков пригрозил хейтерам, которые упрекнули его из-за развода

Украинский телеведущий Андрей Бедняков отреагировал на критику в его сторону после обнародования новости о разводе с актрисой Анастасией Короткой. Шоумена упрекнули в том, что он оставил на экс-жену двоих детей. Короткая с 9-летней дочерью Ксенией и 2-летним Остапом проживают в США.

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"Если вы думаете, что это просто милый текст в посту, то вы ошибаетесь. Вы не представляете, как мне больно, – написал Бедняков в Insta-stories. – Очень много советов, поучений. Причем обожаю "мысли" профессионалов, решивших залезть и дать свою оценку. "Бросил с двумя детьми". Ок. Бейте меня. Главное: не трогайте семью. За них – оторву голову!"

Ведущий добавил, что они с бывшей любимой никогда не "играли" в соцсетях и не были в "тусовке "розовых" блогеров", транслируя чисто правду о своей жизни. Он призвал не идеализировать их пару и поблагодарил тех, кто поддержал его в комментариях.

Бедняков также отреагировал на упреки некоторых комментаторов. В посте он шутливо отметил, что бывшая возлюбленная вряд ли забудет о нем, ведь как минимум об экс-мужчине будут напоминать алименты. "Вы сейчас показываете собой женщин, обиженных на всех и вся, кричащих с пеной у рта, не зная ничего! Вы написали полную чушь. Мне жаль вас и ваше "советское" обиженное мышление", – ответил шоумен на один из комментариев, где его обвинили в переложении ответственности на мать детей.

Стоит отметить, что на новость о разводе в Instagram звезды отреагировали многие пользователи. В частности, большинство из них выразили слова поддержки. Эмоциями поделились и отечественные знаменитости. "Растеряла большинство слов... Обнимаю крепко. Любовь не проходит, она трансформируется. Какой бы ни была, пусть всегда греет. Обоих", – написала репер Alyona Alyona. "Каждому и вместе желаю любви, сил и уважения. Детям заботы и опеки и всегда двух лучших родителей, вместе они или по отдельности", – отметила Елена Мандзюк. "Держитесь, пусть все сложится наилучшим образом для каждого из вас", – говорится в комментарии Леси Никитюк.

Тем временем ведущая Алина Шаманская выразила свое сожаление о Анастасии Короткой, пожелав ей силы. "Сейчас сложно даже представить чувство женщины, которая осталась одной на том краю света с 2-мя детьми в чужой стране... Еще совсем недавно признавалась в stories в любви своему единственному мужчине, отцу своих детей... Желаю Насте сил это пережить..." На данный момент сама актриса никак не комментировала ситуацию.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Андрей Бедняков и Анастасия Короткая разводятся после 10 лет брака: ведущий публично обратился к бывшей, кумовьям и журналистам. Подробности – в нашем материале.

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