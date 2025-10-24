'Это был знак от отца': Макс Барских презентовал щемящее видео на песню 'Спи'

Макс Барских представил финальную видеоработу из альбома "Город дождей" – клип на песню "Спи". Этот клип певец посвящает всем, кто покинул этот мир, и тем, кто ежедневно испытывает тоску по родным.

"Мы живем во времена, когда многие люди уходят. Мы теряем близких, родных, друзей. Для меня эта песня – попытка заполнить пустоту, которая разрастается внутри, когда не хватает тех, без кого жизнь кажется одинокой", – рассказывает Барских.

Песня "Спи" имеет личную историю. Она родилась после случайной встречи, которая для Макса стала знаком свыше.

"Как-то я сидел в парке и увидел мужчину, который просил деньги на помощь детям. Он был так похож на моего отца, которого уже нет с нами. Я отдал ему все, что имел. В ответ мужчина подарил мне маленькую открытку с месседжем, который я должен был услышать в тот момент. Возможно, через этого человека душа моего папы дала мне знак. Именно после этого я написал "Спи", – вспоминает артист.

Клип "Спи" стал эмоциональным завершением истории "Міста дощів" – одного из самых искренних альбомов в дискографии Барских. В нем отражены темы потери, одиночества, принятия и веры в то, что любовь никогда не исчезает.

"Когда остаюсь наедине, я часто мысленно говорю с теми, кого уже нет. Этой песней я впервые обращаюсь ко всем, кого мы потеряли. Потому что верю, что они нас слышат и хотят, чтобы мы не просто существовали, а жили", – заключает Макс Барских.