'Это ботокс? Она становится похожей на мужчину': Кейт Уинслет в костюме оверсайз смутила фанатов

Звезда голливудского кино и актриса "Титаника" Кейт Уинслет шокировала фанатов своим новым образом. Она появилась в белом оверсайз костюме-двойке на показе своего фильма "Ли" (2023), продюсером и главной героиней которого стала, в кинотеатре BFI в Лондоне, Великобритания.

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Актриса соединила двухоборотный костюм с черной майкой и обнажила зону декольте, уложив передние пряди волос назад. Из-за того, что ее штаны были прямыми и волочились по полу, фигуру не смог подчеркнуть даже пиджак. Впрочем, англичанам этот образ оказался не по душе и они раскритиковали звезду в комментариях к новости Daily Mail об этом событии Кейт Уинслет.

Известно, что премьера фильма "Ли" прошла на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2023 года, а в кинотеатрах Великобритании он появится 13 сентября. Именно поэтому Кейт Уинслет приехала на родину с демонстрацией.

На фотографиях, опубликованных в сети, англичане заметили якобы плохой загар актрисы, хотя это могло быть неудачно подобранным тоном тонального основания или некачественным освещением. В частности, они обратили внимание на якобы наличие ботокса глаз.

"Она портит свое лицо и прячет свои изгибы под ужасным мешковатым костюмом!"

"Одежда больших размеров выглядит бессмысленно, какой в нем смысл?"

"Фальшивый загар и блестящая кожа не идут ей на пользу".

"Она имеет ботокс!"

"Она испортила себе лицо, такой позор".

"Она роскошная женщина... Но этот костюм отвратителен, он ей не подходит, и она выглядит несчастной, усталой и скучной".

"Неровные ботоксные глаза".

"Ее лицо становится похожим на мужское".

Как выглядела Кейт Уинслет в молодости

Актриса своей красотой всегда привлекала немало внимания публики. В Instagram появилось видео со сравнением внешности Кейт Уинслет в разном возрасте: с детских лет до настоящего времени.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Уинслет признавалась, что периодически ссорится с членами съемочных команд, которые из ее тела пытаются сделать идеальный отфотошоплённый образ. Она объясняет, что не прочь на экране быть неидеальной.

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