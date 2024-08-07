Звезда 'Титаника' Кейт Уинслет поставила на место члена съемочной группы, попросившего ее скрыть складки на животе

Звезда "Титаника" Кейт Уинслет решила больше не скрывать свои складочки на животе после того, как получила замечания по поводу тела во время съемок фильма "Ли", снятого по мотивам книги Энтони Пенроуза "Жизнь Ли Миллера". На съемочной площадке один из членов команды попросил актрису сесть ровнее, чтобы скрыть неровности тела, что и возмутило женщину.

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О своем решении Винслет рассказала во время топлесс-фотосессии для мирового глянца Haper's BAZAAR.

"Там есть момент, где Ли сидит на скамейке в бикини... И один из членов съемочной группы подошел между дублями и сказал: "Может быть, ты захочешь сидеть ровнее". Чтобы вы не видели моих складок на животе? Ни в коем случае! Это было намеренно, понимаете?" – отметила актриса.

Она объяснила, что не прочь на экране быть неидеальной: "Напротив. Я горжусь ими, потому что это моя жизнь на моем лице, и это имеет значение. Мне бы не пришло в голову скрывать это".

Кейт Уинслет всегда пыталась бороться с образами "идеальных женщин" с ярко выраженной талией и кожей, без складок и дополнительного килограмма жира. В 2003 году она ссорилась с мужским журналом, который отретушировал ее тело и сделал его худее.

Подобные ссоры были регулярно с теми, кто пытался из обычной женщины сделать деву.

"Я чувствую огромное облегчение от того, что женщины гораздо лучше воспринимают себя и отказываются от осуждения. Потому что я не знаю ни одной своей ровесницы, которая выросла, видя, как ее мать смотрит в зеркало и говорит: "Я выгляжу хорошо!" Моя мама никогда этого не делала. Это всегда было: "О Боже, я не думаю, что смогу это носить, я выгляжу как хиппи, мой зад выглядит большим?" Мы тратим столько времени на самокопание, и я больше никогда так не буду делать", – отрефлексировала звезда.

В частности, Винслет вспомнила, как сталкивалась с упреками и травлей в медиа в начале своей карьеры. Ее критиковали за тело и желание показать его настоящим.

Ранее OBOZ.UA писал, что Кейт Уинслет раскрыла подробности знаменитого поцелуя с Леонардо Ди Каприо в легендарной сцене на корабле в фильме "Титаник". Актерам приходилось мучиться из-за ужасной идеи съемочной группы.

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