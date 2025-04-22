'Это болезненный удар по самолюбию': известный режиссер рассказал, почему на него обиделся легенда украинского кино Стас Боклан

Известный режиссер Тарас Ткаченко ("Черный ворон", "Мама", "Хозяин) впервые рассказал, что в свое время имел конфликтс популярным актером Стасом Бокланом, которого пробовал на роль в фильме "Гнездо горлицы". В картине ее сыграл актер Виталий Линецкий.

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Об этом режиссер рассказал в интервью OBOZ.UA. После выхода фильм завоевал множество кинонаград как в Украине, так и в мире.

На роль мужа главной героини, которую сыграла Римма Зюбина, пробовалось немало актеров, в том числе Стас Боклан. Режиссер Тарас Ткаченко говорит, что позже тот обиделся на него, узнав, что не будет участвовать в картине.

"По-человечески обиделся, и я его понимаю, – говорит Тарас Ткаченко. – Думаю, так поступил не потому, что не взяли, а потому, что я слишком обещательно вел себя, много его пробовал. А потом обманул. Это для актеров очень болезненный удар по самолюбию, потому у нас с ним был конфликт. Не публичный, просто знаю, что он в каких-то дружеских компаниях рассказывал об этой ситуации, а до меня это доходило. Я должен извиниться перед ним, потому что дал ощущение, что это будет, а потом забрал. Но уже сколько лет прошло, надеюсь, что во время встречи пожмем друг другу руку. Все эти годы судьба как-то нас не сводила".

Ранее OBOZ.UA писал, что еще один известный режиссер Олесь Санин рассказал, как наоборот уговаривал Стаса Боклана сыграть главную роль в своей картине. Речь идет о фильме "Поводырь".

"Я знаю Стаса очень давно, однажды мы даже в кино снимались вместе, – говорит об актере Лесь Санин. – Он из того поколения очень талантливых актеров, у которых внутри куча несыгранных ролей, не использован огромный потенциал из-за тех проклятых 90-х годов, когда ничего не снималось. Кто-то по базарам стоял, кто валютой занимался – чем-нибудь, но не творчеством".

"Когда я ему предложил поработать вместе, честно признался: „Я боюсь, у меня страх". Но согласился, – продолжает режиссер. – Иногда говорил: "Чувствую себя студентом, который не знает, куда идти". Это было еще то испытание для него. Ему же казалось, что он уже идет с горы, потому что, слава Богу, к тому времени успел сыграть немало, а я его заставил снова переть на гору камень. Но надеюсь, что ему понравилось. Стас очень дисциплинирован, много работал над ролью, мы все время разговаривали. Короче говоря, очень хороший актер и отличный человек. Пока мы общаемся. В начале вторжения он присылал мне свои стихи. Он ведь еще и поэт, причем хороший. Я знал раньше, что он пишет коротенькие, очень злобные, иногда с матерными стишками, обычно для актерских капустников. А это начал слать о Путине, войне и так далее. Мне кажется, что в "Поводыре" он сыграл одну из своих ролей, о которых мечтал".

Полное интервью с Тарасом Ткаченко читайте на OBOZ.UA здесь.

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