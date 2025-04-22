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"Это болезненный удар по самолюбию": известный режиссер рассказал, почему на него обиделся легенда украинского кино Стас Боклан

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
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'Это болезненный удар по самолюбию': известный режиссер рассказал, почему на него обиделся легенда украинского кино Стас Боклан

Известный режиссер Тарас Ткаченко ("Черный ворон", "Мама", "Хозяин) впервые рассказал, что в свое время имел конфликтс популярным актером Стасом Бокланом, которого пробовал на роль в фильме "Гнездо горлицы". В картине ее сыграл актер Виталий Линецкий.

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Об этом режиссер рассказал в интервью OBOZ.UA. После выхода фильм завоевал множество кинонаград как в Украине, так и в мире.

"Это болезненный удар по самолюбию": известный режиссер рассказал, почему на него обиделся легенда украинского кино Стас Боклан

На роль мужа главной героини, которую сыграла Римма Зюбина, пробовалось немало актеров, в том числе Стас Боклан. Режиссер Тарас Ткаченко говорит, что позже тот обиделся на него, узнав, что не будет участвовать в картине.

"По-человечески обиделся, и я его понимаю, – говорит Тарас Ткаченко. – Думаю, так поступил не потому, что не взяли, а потому, что я слишком обещательно вел себя, много его пробовал. А потом обманул. Это для актеров очень болезненный удар по самолюбию, потому у нас с ним был конфликт. Не публичный, просто знаю, что он в каких-то дружеских компаниях рассказывал об этой ситуации, а до меня это доходило. Я должен извиниться перед ним, потому что дал ощущение, что это будет, а потом забрал. Но уже сколько лет прошло, надеюсь, что во время встречи пожмем друг другу руку. Все эти годы судьба как-то нас не сводила".

"Это болезненный удар по самолюбию": известный режиссер рассказал, почему на него обиделся легенда украинского кино Стас Боклан

Ранее OBOZ.UA писал, что еще один известный режиссер Олесь Санин рассказал, как наоборот уговаривал Стаса Боклана сыграть главную роль в своей картине. Речь идет о фильме "Поводырь".

"Я знаю Стаса очень давно, однажды мы даже в кино снимались вместе, – говорит об актере Лесь Санин. – Он из того поколения очень талантливых актеров, у которых внутри куча несыгранных ролей, не использован огромный потенциал из-за тех проклятых 90-х годов, когда ничего не снималось. Кто-то по базарам стоял, кто валютой занимался – чем-нибудь, но не творчеством".

"Когда я ему предложил поработать вместе, честно признался: „Я боюсь, у меня страх". Но согласился, – продолжает режиссер. – Иногда говорил: "Чувствую себя студентом, который не знает, куда идти". Это было еще то испытание для него. Ему же казалось, что он уже идет с горы, потому что, слава Богу, к тому времени успел сыграть немало, а я его заставил снова переть на гору камень. Но надеюсь, что ему понравилось. Стас очень дисциплинирован, много работал над ролью, мы все время разговаривали. Короче говоря, очень хороший актер и отличный человек. Пока мы общаемся. В начале вторжения он присылал мне свои стихи. Он ведь еще и поэт, причем хороший. Я знал раньше, что он пишет коротенькие, очень злобные, иногда с матерными стишками, обычно для актерских капустников. А это начал слать о Путине, войне и так далее. Мне кажется, что в "Поводыре" он сыграл одну из своих ролей, о которых мечтал".

Полное интервью с Тарасом Ткаченко читайте на OBOZ.UA здесь.

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