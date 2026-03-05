'Если ты когда-нибудь поедешь в Россию...' Украинская певица ошеломила ультиматумом от брата-чиновника

Украинская певица Валерия Кудрявец, более известная под псевдонимом SKYLERR, поделилась воспоминаниями о принципиальной позиции своего брата в отношении России. По словам артистки, еще до полномасштабной войны он жестко реагировал на любые проявления поддержки российской культуры и даже поставил ей ультиматум.

Исполнительница, которая родилась и провела юность в Белгород-Днестровском Одесской области, рассказала в интервью "Розмова", что брат объяснял ей, почему посещение концертов российских артистов или потребление их контента фактически означает финансирование страны-агрессора. Тогда она не до конца понимала его аргументы, однако со временем изменила взгляды.

Как отметила SKYLERR, ее брат 32-летний Евгений Кудрявец, который сейчас занимает должность первого заместителя министра образования и науки Оксена Лисового, с юности имел четкую национально-патриотическую позицию и пытался передать эти взгляды младшей сестре.

"Сказать, что родители садились и с нами об этом разговаривали, – я не скажу. Брат очень много читал и, наверное, в том возрасте мог анализировать. И то, что он мог мне передать, насколько я могла тогда это осознавать, он мне это передавал", – рассказала певица.

Артистка вспомнила, что примерно в 2018–2019 годах, когда российская музыка активно набирала популярность среди молодежи, она посещала концерты исполнителей из РФ, в частности в Одессе. Именно тогда между ней и братом возникли острые споры.

По словам SKYLERR, он пытался объяснить ей, что таким образом украинцы поддерживают экономику страны, которая ведет войну против Украины.

"Он мне тогда уже объяснял, почему я спонсирую войну. Я тогда этого не понимала. Сейчас я могу сама объяснить, почему мы спонсируем войну, когда мы слушаем россиян, но тогда я не понимала, а он мне пытался это донести", – вспомнила исполнительница.

В какой-то момент, по словам певицы, брат высказал ей жесткую позицию и поставил ультиматум: "Он мне говорил: "Лера, если ты когда-то пересечешь границу в Российскую Федерацию, – ты мне не сестра". Я, конечно, понимаю, что это, возможно, было порывом эмоций, чтобы достучаться до меня".

В конце концов, как отметила SKYLERR, она прислушалась к брату и полностью изменила свое отношение к российскому контенту. "К счастью, так и произошло. Я его тогда тоже услышала, и моей ноги никогда не было на территории страны-агрессора", – добавила певица.

В частности, SKYLERR добавила, что очень гордится своей семьей и воспитанием, которое получила вместе с братом.

"Для меня моя семья – это сплошная гордость. Я очень горжусь нашим воспитанием и тем, сколько много жизни вложили родители в нас с братом. Он для меня во многих вещах пример, потому что его принципиальность – это то, чему некоторым людям стоит поучиться", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, SKYLERR вспоминала еще один эпизод из своего детства, который, по ее словам, также повлиял на формирование ее политических взглядов. Во времена учебы в одном из лицеев Белгород-Днестровского у нее была учительница истории с откровенно пророссийскими взглядами.

По словам артистки, во время уроков педагог позволяла себе унижать украинцев и открыто выражала симпатию к президенту РФ Владимиру Путину.

"Наверное, единственной учительницей в моем лицее, которая была настроена против всего украинского, была преподавательница истории. Она говорила, что нации украинцев не существует, а Путин – лучший президент. У меня с ней были ссоры. Я уходила с ее уроков, продолжая линию своего брата. Он покидал ее уроки еще в 2009 году. Она еще и получала звание "учитель года", и это для нас какой-то абсурд", – делилась певица.

