'Нации украинцев не существует, а Путин – лучший президент'. Украинская певица шокировала, как 'учительница года' продвигала идеи Кремля в лицее

Украинская певица Валерия Кудрявец, более известная под псевдонимом SKYLERR, вспомнила, что во времена учебы в одном из лицеев Белгород-Днестровского Одесской области имела учительницу с максимально пророссийскими взглядами. По словам артистки, во время уроков преподавательница не упускала возможности унизить наш народ, более того, рассыпалась в комплиментах диктатору Владимиру Путину.

Однако, несмотря на откровенное продвижение нарративов Кремля, в свое время она даже получила звание "учитель года". Шокирующей историей исполнительница поделилась в интервью для проекта "Розмова".

"Наверное, единственной учительницей в моем лицее, которая была настроена против всего украинского, была преподавательница истории. Она говорила, что нации украинцев не существует, а Путин – лучший президент. У меня с ней были ссоры. Я уходила с ее уроков, продолжая линию своего брата. Он покидал ее уроки еще в 2009 году. Она еще и получала звание "учитель урока", и это для нас какой-то абсурд", – поделилась певица.

Время от времени SKYLERR даже записывала на диктофон уроки со скандальной учительницей, поскольку не могла просто смириться с ее высказываниями. Сейчас, по словам артистки, преподавательница, скорее всего, больше не работает в лицее.

Кстати, как поделилась SKYLERR, проукраинскую позицию ей с самого детства насаждал брат. После начала войны в 2014 году он постоянно объяснял исполнительнице, что просмотр контента авторов из РФ спонсирует вражескую армию, а в определенный момент выступил с радикальным заявлением: "Лера, если ты пересечешь границу с Россией, ты мне не сестра".

Как ранее писал OBOZ.UA, победительница 14-го сезона шоу "МастерШеф" Наталка Никишина откровенно рассказала об опыте вынужденной жизни в России. Из-за оккупации и боевых действий фудинфлюенсер с семьей сбежала из Луганска в Ростов-на-Дону, где прошел самый тяжелый период ее жизни – она стала объектом издевательств из-за внешности, языка и национальности.

