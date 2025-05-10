'Если придется идти на фронт – я пойду'. Андрей Исаенко – о попадании 'Шахеда' в его дом, роли Сковороды и обещании Трампа

С 19 мая в Украине стартует премьера комедийного детектива "Майор Сковорода", главную роль в котором сыграл известный актер театра и кино Андрей Исаенко. По сюжету, резкого и циничного следователя Сковороду в качестве наказания отправляют в отдаленный участок – раскрывать мелкие преступления, а вместо опытных полицейских майор получает начинающих копов, которых приходится учить не только профессии, но и жизни.

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В эксклюзивном интервью OBOZ.UA звезда "Женского доктора" рассказал о новой роли, прилете российского "Шахеда" в его дом в Киеве и отношении к обещаниям Дональда Трампа о перемирии. Почему жена и маленькая дочь актера не уехали из Украины, как объясняет ребенку, что такое война, и будет ли мобилизоваться в ВСУ – читайте далее.

– Андрей, чем вы похожи со своим героем – саркастичным следователем Сковородой?

– Так же, как и Сковорода, отношусь к людям (смеется). Это шутка, конечно, но у нас одинаковая позиция по отношению к своему делу. Ну и, несмотря на его неудержимый, неуправляемый нрав, Сковорода – пример честного полицейского.

– Коммуникации и общение с людьми – не самая сильная черта майора...

– Я бы сказал, что он просто всегда говорит то, что думает. Не считает нужным что-то скрывать, быть кому-то приятным. К тому же он – полицейский, который хорошо разбирается в человеческих слабостях: как никто знает, что каждому есть что скрывать.

– Играть такого человека, наверное, было весело и непросто? Что вообще было на проекте самым трудным?

– На площадке постоянно было весело, это правда. Это было с удовольствием, потому что сценарий классно написан, интересные персонажи, реальные смешные диалоги. Партнеры и коллеги – все были крутые, профессиональные. И мы же комедию снимали, а это невозможно делать с серьезным лицом и без шуток.

Самой тяжелой была куча текста. В основном я учу слова на площадке перед самыми съемками. Накануне вечером читаю, чтобы четко понимать, что именно будем снимать, какие сцены. Несмотря на то, что у меня память натренирована, текста действительно было очень много.

– Надолго текст запоминаете?

– Нет, есть такое понятие, как "кинопамять": ты быстро учишь, а потом, когда съемки проходят, так же быстро забываешь. Действительно, некоторые монологи, фразы запоминаются, если это театральные роли: потому что здесь приходится учить и постоянно их повторять на репетициях, играть в спектаклях.

– Сейчас начались съемки драмы "Служба 112", где у вас также главная роль...

– Да, я играю ГСЧСника, преданного, честного, человека. Он мне нравится своей целеустремленностью: он из тех, кто ищет пути достижения цели. Сам с востока, но здесь найдет новую жизнь, работу, любовь. Однако просто ему не будет, придется бороться.

– Откуда вы узнаете о тонкостях работы спасателя? Трюки будете сами выполнять?

– Когда-то я общался с ГСЧСниками для другого проекта. Также есть знакомые профи, с которыми я общаюсь, узнаю детали, некоторые секреты, неизвестные обычным людям. И недавно, когда в наш дом прилетел вражеский "Шахед", я наблюдал, как они работают. Некоторые моменты брал в свою копилку, как говорится.

Стараюсь выполнять все сам, если не очень сложно и не угрожает жизни. Я в этом смысле азартный человек: хочется, чтобы все в кадре было по-настоящему, чтобы зритель также чувствовал эмоции героев.

– Что с вашим жильем сейчас? Уже восстановили?

– Соответствующие службы работают, работы идут, но в нашем доме до сих пор нет газа. Мы живем в восьмом подъезде, а прилетело в первый. Считаю, что нам повезло...

– Сейчас, когда звучит воздушная тревога, что делаете?

– Недавно, когда летела баллистика, мы пошли в укрытие. Возможно, это беспечно с моей стороны, но я вообще я не бегаю по укрытиям. Когда же существует угроза применения российскими войсками баллистических ракет, волнуюсь за ребенка. Тогда спускаемся.

– Что вы рассказываете дочери о войне?

– Да она все понимает – ей 7 лет. К сожалению, нашим детям приходится все это видеть, они воспитаны этой жестокой войной. Обидно за них, что их детство продолжается на фоне этих тревог, прилетов, опасностей.

– Ваши родные живут в Запорожье, куда постоянно "прилетает". Не уехали никуда?

– Нет, остались дома, все живы, слава Богу. У меня там сестра и родители. Это родная земля, куда уезжать? Я родных понимаю. Если бы сам жил в Запорожье, то также не поехал бы. Старшая дочь сестры уехала в Германию, а младшая с ними. В Запорожье построили подземную школу, на территории школы, где я когда-то учился, и малая сейчас наконец учится офлайн. Там же постоянные обстрелы...

– Что думаете о перемирии, которое нам обещает американский президент?

– Я не верю в это перемирие, я верю исключительно в Силы обороны Украины. Не ведусь на эти разговоры. Они там все такие смущенные и взволнованные из-за того, что у нас уже четвертый год идет полномасштабная война. Нас могут спасти только Силы обороны, наш украинский дух, наша культура и вера в победу.

– Лично вы к чему адаптировались за эти годы войны?

– Смотрите, моя семья адаптировалась ко всему, потому что она не выезжала никуда. Точнее, в марте 2022-го жена с дочкой на две недели выехали в Польшу, некоторое время были там. Немного отдохнули от тревог, видимо, смирились с тем, что война, потому что это наша реальность, и вернулись.

– Не страшно было возвращаться?

– Конечно, страшно, но ведь здесь наш дом. Если все уедут, то кто останется? Кто будет защищать и главное – кого? Моя жена не хотела ехать за границу, хотя у нее была возможность там остаться, да и я не очень хотел, чтобы они уезжали. Здесь было опасно, но мы были все вместе – и среди наших, украинцев.

– Ваша жена – известный режиссер Олеся Моргунец-Исаенко. Как вам работается вместе на съемочной площадке?

– На площадке мы – актер и режиссер, нет никаких семейных отношений. У жены своя работа как у режиссера, у меня – свои задачи как у актера. Дома – уже другая история: например, с ребенком остается тот, у кого есть время, отводит в школу или забирает, кормит и так далее. Например, сегодня Олеся, завтра у меня есть время.

– В драме "Щедрик", которую сняла ваша жена Олеся, вы сыграли роль НКВДста, резко отрицательного персонажа...

– На самом деле его "слепили" из трех НКВДстов. Олеся не любит случайных персонажей в кино, и это правильно. Ну и кому бы она еще могла доверить такого сложного персонажа сыграть, как не мне? (смеется).

– Если ваша дочь Маруся захочет стать актрисой, вы не будете против?

– Я поддержу любые решения своего ребенка. Мне все равно, кем она хочет стать, лишь бы ей было комфортно и радостно. Это ее решение, я не стану навязывать свой опыт, пусть пробует. Главное – чтобы она нашла, чтобы ей нравилось и она была счастлива.

– Она уже снималась где-то?

– Да, у нее был опыт в сериале "Женский доктор". Если откровенно, то мне очень понравилось то, что получалось у Маруси. Там, где опытные взрослые анализируют и работают, она действовала интуитивно. И у нее получалось очень натурально, честно и правдиво. Я смотрел, гордился и радовался за свою дочь.

– И не могу не поинтересоваться. Вы пошли бы воевать, если бы пришла повестка?

– Смотрите, в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я сам пошел в военкомат. Но там мне сказали, учитывая мою волонтерскую деятельность, что здесь мой коэффициент полезного действия выше, чем на фронте. Сейчас я еще активнее занимаюсь сборами, волонтерством, культурной деятельностью, потому что уверен: это сверхважно. Я не боялся тогда и не прячусь сейчас: если придется идти на фронт – я пойду.

Премьерный показ полицейской комедии "Майор Сковорода" состоится 19 мая в 20:00 на телеканале ICTV2.

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