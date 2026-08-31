Если кто-то их обидит, делом не обойдётся: Геннадий Витер поразил всех заявлением о взрослых детях, которых он скрывал на протяжении десятилетий

Певец и продюсер Геннадий Витер публично рассказал о своих детях, которых годами не показывал и не упоминал в публичном пространстве. Знаменитость объяснил, что намеренно скрывал сына и дочь, ведь не хочет, чтобы внимание медиа и посторонних людей могло им навредить.

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В интервью Славе Демину Витер признался, что у него двое уже взрослых детей. Сыну сейчас 25 лет, а дочери – 23. По словам продюсера, его первенец сейчас живет за границей и работает в IT-сфере, тогда как дочь остается в Украине и учится в одном из харьковских вузов.

"Им по 25 и 23 года. Сын за границей, он занимается IT. Дочь – в Украине, учится в очень классном вузе, но местоположение этого вуза меня немного беспокоит, потому что это Харьков", – рассказал знаменитость.

Витер пояснил, что сознательно не показывал детей публике. По его словам, он готов выдержать любую критику в свой адрес, однако не позволит оскорблять близких.

"Я более уязвим. Если кто-то оскорбит моего близкого человека, дракой это не закончится. Я не смогу себя сдержать, поэтому именно это (скрываю от публики. – Ред.) и делаю. В меня можно бросать любые камни, все, что угодно. Я это выдержу. Мы занимаемся шоу-бизнесом, мы занимаемся телевидением, мы сами знаем, что делаем. Но своих близких я не позволю оскорблять", – заявил продюсер.

Он также признался, что защищал частную жизнь детей даже во время совместных поездок за границу. Витер рассказал, что семья выбирала отели, где было как можно меньше украинских туристов, чтобы его сына и дочь никто не узнал.

"Очень много времени проводили, но не здесь – за границей. Я не хотел, чтобы их видели. Даже в Египте или Турции выбирали отели, где фактически не было наших. Мы выбирали те, где были европейцы", – пояснил он.

Дети Витера родились в отношениях с одной женщиной. Официально пара не была в браке. По словам продюсера, первые два года они жили вместе, однако впоследствии решили разойтись, не разрушая близких отношений.

Продюсер также признался, что не считает себя идеальным отцом. Он убежден, что мог бы уделять детям еще больше внимания, хотя всегда старался быть рядом и помогать им.

В то же время, по словам знаменитости, его сын не упрекает его за прошлое. Витер вспомнил разговор с ним, во время которого прямо спросил, уважает ли тот своего отца.

"Он говорит: "На самом деле я очень тебя люблю. И люблю за то, что ты никогда не был равнодушен к моим потребностям", – вспомнил Витер.

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