Российский певец-украинофоб Акмаль Ходжаниязов, более известный как Akmal', вляпался в неприятности во время своего выступления в казахстанском городе Петропавловск. Артисту не понравился сине-желтый пакет, в который поклонница положила подарок, поэтому он попросил его "сжечь".

Как отмечают росмедиа, такое заявление исполнителя не на шутку разозлило местных жителей. Дело в том, что синий и желтый это национальные цвета не только Украины, но и Казахстана.

Во время концерта девушка вынесла Акмалю небольшой презент прямо на сцену. Сначала певец с радостью принял подарок, однако уже через мгновение вернул фанатке сине-желтый пакет, забрав бутылку, которая лежала внутри. При этом он выдал: "Пакетик этот сожгите. Цвета мне не нравятся. Понимаете, да?".

Из-за таких возмутительных слов Акмаль быстро нажил себе врагов в Казахстане. Он должен был выступить перед слушателями еще в двух городах: Усть-Каменогорске и Павлограде, но концерты были отменены. Пытаясь "отбелить" репутацию артиста-украинофоба, его продюсер заявила: громкое заявление касалось якобы только его личных предпочтений в цветах и не было направлено против национальной символики.

Что известно об исполнителе

Акмаль Ходжаниязов родился в городе Байрамали, Туркменистан. Со временем его семья переехала в столицу Узбекистана – Ташкент, а позже в российский Санкт-Петербург. Певец получил гражданство РФ и постепенно начал развиваться в индустрии музыки.

Акмаль дебютировал на большой сцене, когда принял участие в проекте "Голос. Дети". Он попал в команду к российскому рэперу Басте, но одержать победу так и не смог. И все же он продолжил создавать собственные песни, которые со временем стали популярными на просторах соцсети TikTok. Позже певец начал выпускать собственные музыкальные альбомы и участвовать в российских шоу.

В 2025 году Акмаль Ходжаниязов четко продемонстрировал, что поддерживает так называемое "СВО" во время одного из своих концертов. Фанатка сказала певцу, что ее избранник стал оккупантом, в ответ на что он выдал: "Муж на "СВО?". Дай бог, чтобы он вернулся быстрее". Затем артист записал видео с благодарностью солдату российской террористической армии.

