Еще один актер из 'Великолепного века' получил тюремный срок после пяти лет следствия: что он сделал

Суд вынес приговор еще одной звезде известного турецкого сериала "Великолепный век", Озану Гювену, на которого в 2020-м подала заявление в полицию его избранница Дениз Булутсуз за серьезное избиение. Актера признали виновным в "умышленном нанесении телесных повреждений", поэтому приговорили к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

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Соответствующая информация появилась на сайте издания Karar. Отмечается, что заседание по делу знаменитости проходило в стамбульском уголовном суде первой инстанции. Решение об отсрочке исполнения приговора актера не было принято.

Ранее Озан Гювен опровергал все обвинения в свою сторону, более того, даже уверял, что Дениз Булутсуз первой напала на него. Звезда "Великолепного века" подал на экс-избранницу встречный иск, обвинив в насилии. Однако суд встал на сторону женщины и не признал ее виновной. Сам же Гювен был оправдан по обвинениям в "оскорблениях" и "лишении свободы путем насилия и угроз".

После того, как судебный процесс был завершен, Дениз Булутсуз отметила, что довольна его результатом. В своих соцсетях бывшая девушка актера написала: "Такое решение суда свидетельствует о том, что насилие над женщинами не останется безнаказанным. Сегодня я все еще жду того дня, когда он сядет в тюрьму, но уже чувствую себя лучше".

Напомним, что инцидент между Озаном Гювеном и Дениз Булутсуз произошел пять лет назад. Бывшая пара ужинала вместе в одном из турецких ресторанов, однако между ними возникла ссора. Звезда "Великолепного века" набросился на экс-избранницу с кулаками. Как говорила потерпевшая, издевательства продолжались около часа, однако в определенный момент ей удалось убежать. Дениз Булутсуз зафиксировала побои и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Следователи открыли против актера уголовное производство. Тогда сообщалось, что ему может грозить до 13 лет лишения свободы.

Дениз Булутсуз не единственный актер сериала "Великолепный век", который получил тюремный срок. В мае этого года стало известно, что артиста Халита Эргенча, сыгравшего в ленте султана Сулеймана, приговорили к 1 году, 10 месяцам и 15 дням лишения свободы. Знаменитость признали виновным в даче ложных показаний в расследовании относительно протестов в Стамбуле в 2013 году.

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