Еще и в День траура. СТБ обвинили в пропаганде 'русского мира' и популяризации языка врага

Скандальная ситуация произошла с телеканалом СТБ. В то время как 1 января в Киеве был День траура по погибшим в результате ракетного удара по столице 29 декабря, он транслировал шоу "Битва экстрасенсов", в котором 80% контента было на русском языке. Продвижение "русского мира" сильно разозлило украинцев.

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О вопиющей ситуации сообщил в своем Telegram-канале общественный деятель Андрей Смолий. Он довольно эмоционально высказался по поводу пропаганды языка оккупанта.

"Это точно украинское телевидение или я включил канал где-то на Рязани? Показывают "Битву экстрасенсов". 80% программы НЕ на украинском языке. Просто мерзкий позор. Скорее в течение текущей недели на языке оккупанта будут другие программы. Так понимаю, что на СТБ ничего не действует. Ни ракеты. Ни смерти. Ни оккупация..." – говорилось в сообщении.

В Facebook и Instagram страницах СТБ аудитория Андрея начала массово писать свои разъяренные высказывания. "Русскому языку не место на украинском телевидении, как и каналам, которые до сих пор не разобрались, в какой они стране работают", "Позор, сотни людей в Украине каждый день страдают от российской агрессии, а вы продвигаете язык оккупанта в эфир!", "СТБ может уже достаточно "русского мира"?!" и другие комментарии можно прочитать под постами телеканала.

На замечания СТБ никак не отреагировал, поэтому Андрей Смолий в Telegram обратился к сотрудникам телеканала. А поклонники поддержали в комментариях.

"СТБ, я знаю что вы меня читаете. Думаете что все идиоты и мы этого не заметим? Что можно просто взять и дальше продвигать пророссийские программы? Я лично каждый день буду следить за вашими эфирами и сообщать публично о том, что вы транслируете в своих эфирах ", – написал общественный деятель.

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