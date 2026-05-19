Элитные супермаркеты и модная одежда для детей: эксперт подсчитал безумные расходы Кейт Миддлтон

Эксперт раскрыл, что для обеспечения высокого уровня жизни себе и семье Кейт Миддлтон тратит довольно много денег. Основной доход Ее Высочество получает из частного земельного фонда – герцогства Корнуолл, годовая прибыль с которого оценивается в 22 миллиона фунтов стерлингов (около 1,3 миллиарда гривен), а большинство из этих денег отдает за шопинг в элитных магазина, подарки и уход за собой.

В общем принцесса Уэльская не отказывает себе в роскоши, в частности, в покупке автомобилей класса люкс. Расходы Кейт Миддлтон проанализировал редактор дневника Daily Mail Ричард Иден.

Подарки для детей

Жена принца Уильяма не жалеет денег, когда речь идет об их трех детях – Джордже, Шарлотте и Луи. Ее Высочество неоднократно замечали во время покупок игрушек и книг в популярных магазинах, а вот коляски для сыновей и дочери она выбирала от элитного бренда Silver Cross. Стоимость изделий этой компании варьируется от одной до пяти тысяч фунтов стерлингов (примерно от 59 000 до 295 000 грн).

В частности, для всех троих детей Кейт Миддлтон приобрела автокресла от Britax Baby Safe. На момент рождения принца Джорджа цена люксовой модели составляла около 130 фунтов стерлингов (7 666 грн).

Автомобили

За многие годы принц и принцесса Уэльские сменили не один элитный автомобиль. Кейт Миддлтон была владелицей Volkswagen Golf, который в 2007 году заменила на Audi A3. Через несколько лет после этого Ее Высочество приобрела электромобиль Jaguar стоимостью 60 000 фунтов (более 3,5 миллиона гривен). Позже принцессу Уэльскую заметили за рулем внедорожника.

Одежда

Кейт Миддлтон заботится о гардеробе своих детей. Она выбирает для сыновей и дочерей брендовую одежду, отдавая предпочтение компаниям Boden, Regatta, Ralph Lauren, или же более доступным Zara и H&M. Что интересно, когда принц и принцесса Уэльские публикуют фотографии своих детей из обычной жизни, вещи, которые для них приобрела мама, очень быстро становятся бестселлерами.

Немало средств Ее Высочество тратит на школьную форму для сыновей и дочери. Общая стоимость всей необходимой одежды, соответствующей дрес-коду частной школы Ламбрук, где учатся Шарлотта, Джордж и Луи, составляет примерно 2 000 фунтов (118 тысяч гривен).

Уход за собой

Во время каждого публичного выхода Кейт Миддлтон поражает общественность своим невероятным внешним видом, а особое внимание привлекают ее роскошные волосы. Известно, что Ее Высочество обращается за услугами к итальянскому парикмахеру Россано Ферретти, стоимость стрижки у которого составляет 600 фунтов (более 35,5 тысяч грн). Для ухода за волосами она использует высококачественные средства.

Также Кейт Миддлтон делает ламинирование бровей. Стоимость процедуры колеблется от 50 до 100 фунтов (примерно от 2 962 до 5 924 грн).

Отпуска

Все частные отпуска, в отличие от официальных визитов, принц и принцесса Уэльские оплачивают самостоятельно. В этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям наслаждались отдыхом в престижном курорте Куршевеле. Супругов заметили в одном из ресторанов, где стоимость тоста с ветчиной составляет 85 евро (4 363 грн).

А вот летом прошлого года Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе с детьми отправились на греческий остров Кефалония на борту яхты Lady Beatrice, которая стоит 20 миллионов фунтов (1 184 745 000 грн).

Личный гардероб

В своем шкафу Кейт Миддлтон сочетает вещи люксовых брендов, таких как Alexander McQueen или изделия дизайнера Кэтрин Уокер. Так, например, когда принцесса Уэльская сообщила, что ей диагностировали рак, предстала перед камерой в свитере в полоску за 650 фунтов (38,5 тысяч гривен).

Элитные супермаркеты

Кейт Миддлтон предпочитает покупать продукты в престижных магазинах, в частности, Waitrose и Bakeres & Larners of Holt. Также определенный период принца и принцесса Уэльских часто видели вместе в пабе Crown Inn.

Уникальные подарки для мужа

Вскоре после того, как Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли свадьбу, Ее Высочество решила порадовать любимого презентом. Она приобрела для него пару боксеров от Ralph Lauren на День влюбленных, стоимость которых стоит около 75 фунтов стерлингов (4 443 грн).

