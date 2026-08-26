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Президент удостоил художников званием "Национальная легенда Украины": кто попал в список в этом году

Анастасия Какун
Шоу Oboz
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Владимир Зеленский удостоил 18 человек наградой 'Национальная легенда Украины'
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25 августа президент Украины Владимир Зеленский провел шестую церемонию присуждения государственной награды "Национальная легенда Украины". Вместе с первой леди Еленой Зеленской украинский гарант удостоил почетной награды 18 граждан нашей Родины и иностранных партнеров, которые помогают сохранять единство вокруг страны.

Об этом президент сообщил в своем официальном Telegram-канале. Он подчеркнул: "Очень важно, что у Украины есть такие люди, которые своим трудом делают нашу страну сильнее, меняют ее, защищают, рассказывают о ней миру, сохраняют и развивают то, чем мы сегодня гордимся, и всегда остаются рядом".

Владимир и Елена Зеленские провели шестую церемонию награждения знаком отличия "Национальная легенда Украины"

В этом году званием "Национальная легенда Украины" удостоены:

Художники:

  • Сергей Кузьминский (посмертно) – лидер рок-группы "Брати Гадюкіни".
  • Павел Крахмалев, Михаил Лундин, Игорь Мельничук – участники коллектива "Брати Гадюкіни", который с момента основания в 1988 году приобрел широкую популярность не только в Украине, но и за рубежом.
Участники коллектива "Брати Гадюкины" были удостоены награды
  • Евгений Станкович – композитор, лауреат многих международных и отечественных фестивалей.
  • Анатолий Кущ – скульптор, среди самых известных работ которого – Монумент Независимости Украины и архангел Михаил на площади Независимости, памятники "Основателям Киевской Руси" и "Филиппу Орлику" в Киеве, цикл памятников "Пути Тараса", установленных в Черкасской области, "Жертвам Голодомора в Украине 1933 года" в Чикаго и другие.
  • Тиберий Сильваши – художник, чьи полотна хранятся в фондах западноевропейских музеев, а также в культурных учреждениях Запорожья, Харькова, Ужгорода, Киева, в частных коллекциях в Европе и США.
  • Шон Пенн – американский актер и кинорежиссер, который с первых дней полномасштабной войны последовательно поддерживает Украину.
Шон Пенн был удостоен награды "Национальная легенда Украины"

Журналисты:

  • Алла Мазур – бессменная ведущая "ТСН" на канале "1+1", автор аналитического проекта "ТСН. Неделя".

Военные и общественные деятели:

  • Левко Лукьяненко ( посмертно) – диссидент и правозащитник, автор текста Акта провозглашения независимости Украины, принятого 24 августа 1991 года.
  • Ростислав Лазаренко – военный летчик-штурмовик, рекордсмен Вооруженных Сил по количеству боевых вылетов: более 450.
  • Александр Дзюба, Антин Рощин, Асан Чарухов – офицеры 1-го отдельного медицинского батальона Сухопутных войск ВСУ.
  • Надежда Яриш – старшая медицинская операционная сестра медицинской роты 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".
Награду от президента получили военные

Спортсмены:

  • Игорь Беланов – лучший футболист Европы 1986 года.

Директор ТЭС:

  • Анатолий Боричевский – директор обособленного подразделения Приднепровской ТЭС АО "ДТЭК Днепроэнерго". После полномасштабной войны он вернулся на Кураховскую ТЭС, руководителем которой был ранее, а под его руководством персонал в сверхчеловеческих условиях ликвидировал последствия около 40 прямых обстрелов.

Иностранные партнеры:

  • Хосе Андрес – основатель благотворительной организации World Central Kitchen и посол United24.
Президент наградил людей, которые помогают сохранять единство вокруг Украины

Отметим, что награда "Национальная легенда Украины" была учреждена 14 июля 2021 года указом президента. С тех пор украинский гарант удостаивает этой наградой людей, которые служат украинскому народу, внесли вклад в укрепление государственности Украины, ее защиту, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также активно участвуют в благотворительной и общественной деятельности.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что президент присвоил трем звездам звания заслуженных артистов Украины по случаю 35-й годовщины независимости нашей Родины.

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