Президент удостоил художников званием "Национальная легенда Украины": кто попал в список в этом году

25 августа президент Украины Владимир Зеленский провел шестую церемонию присуждения государственной награды "Национальная легенда Украины". Вместе с первой леди Еленой Зеленской украинский гарант удостоил почетной награды 18 граждан нашей Родины и иностранных партнеров, которые помогают сохранять единство вокруг страны.

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Об этом президент сообщил в своем официальном Telegram-канале. Он подчеркнул: "Очень важно, что у Украины есть такие люди, которые своим трудом делают нашу страну сильнее, меняют ее, защищают, рассказывают о ней миру, сохраняют и развивают то, чем мы сегодня гордимся, и всегда остаются рядом".

В этом году званием "Национальная легенда Украины" удостоены:

Художники:

Сергей Кузьминский (посмертно) – лидер рок-группы "Брати Гадюкіни".

(посмертно) – лидер рок-группы "Брати Гадюкіни". Павел Крахмалев, Михаил Лундин, Игорь Мельничук – участники коллектива "Брати Гадюкіни", который с момента основания в 1988 году приобрел широкую популярность не только в Украине, но и за рубежом.

Евгений Станкович – композитор, лауреат многих международных и отечественных фестивалей.

– композитор, лауреат многих международных и отечественных фестивалей. Анатолий Кущ – скульптор, среди самых известных работ которого – Монумент Независимости Украины и архангел Михаил на площади Независимости, памятники "Основателям Киевской Руси" и "Филиппу Орлику" в Киеве, цикл памятников "Пути Тараса", установленных в Черкасской области, "Жертвам Голодомора в Украине 1933 года" в Чикаго и другие.

– скульптор, среди самых известных работ которого – Монумент Независимости Украины и архангел Михаил на площади Независимости, памятники "Основателям Киевской Руси" и "Филиппу Орлику" в Киеве, цикл памятников "Пути Тараса", установленных в Черкасской области, "Жертвам Голодомора в Украине 1933 года" в Чикаго и другие. Тиберий Сильваши – художник, чьи полотна хранятся в фондах западноевропейских музеев, а также в культурных учреждениях Запорожья, Харькова, Ужгорода, Киева, в частных коллекциях в Европе и США.

– художник, чьи полотна хранятся в фондах западноевропейских музеев, а также в культурных учреждениях Запорожья, Харькова, Ужгорода, Киева, в частных коллекциях в Европе и США. Шон Пенн – американский актер и кинорежиссер, который с первых дней полномасштабной войны последовательно поддерживает Украину.

Журналисты:

Алла Мазур – бессменная ведущая "ТСН" на канале "1+1", автор аналитического проекта "ТСН. Неделя".

Военные и общественные деятели:

Левко Лукьяненко ( посмертно) – диссидент и правозащитник, автор текста Акта провозглашения независимости Украины, принятого 24 августа 1991 года.

посмертно) – диссидент и правозащитник, автор текста Акта провозглашения независимости Украины, принятого 24 августа 1991 года. Ростислав Лазаренко – военный летчик-штурмовик, рекордсмен Вооруженных Сил по количеству боевых вылетов: более 450.

– военный летчик-штурмовик, рекордсмен Вооруженных Сил по количеству боевых вылетов: более 450. Александр Дзюба, Антин Рощин, Асан Чарухов – офицеры 1-го отдельного медицинского батальона Сухопутных войск ВСУ.

– офицеры 1-го отдельного медицинского батальона Сухопутных войск ВСУ. Надежда Яриш – старшая медицинская операционная сестра медицинской роты 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Спортсмены:

Игорь Беланов – лучший футболист Европы 1986 года.

Директор ТЭС:

Анатолий Боричевский – директор обособленного подразделения Приднепровской ТЭС АО "ДТЭК Днепроэнерго". После полномасштабной войны он вернулся на Кураховскую ТЭС, руководителем которой был ранее, а под его руководством персонал в сверхчеловеческих условиях ликвидировал последствия около 40 прямых обстрелов.

Иностранные партнеры:

Хосе Андрес – основатель благотворительной организации World Central Kitchen и посол United24.

Отметим, что награда "Национальная легенда Украины" была учреждена 14 июля 2021 года указом президента. С тех пор украинский гарант удостаивает этой наградой людей, которые служат украинскому народу, внесли вклад в укрепление государственности Украины, ее защиту, развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также активно участвуют в благотворительной и общественной деятельности.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что президент присвоил трем звездам звания заслуженных артистов Украины по случаю 35-й годовщины независимости нашей Родины.

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