Елена Зеленская встретилась со своей лучшей подругой: дружат уже более 28 лет. Фото

Первая леди Елена Зеленская и президент Украины Владимир Зеленский посетили "Школу супергероев" в их родном городе – Кривом Роге. Филиал больницы создан для лечения и обучения детей.

Видео дня

На новых фото, опубликованных в Telegram-канале, можно увидеть лучшую подругу первой леди Ирину Пикалову – бывшую супругу актера студии "Квартал 95" Александра Пикалова. На снимке она в синем костюме.

Как рассказывала Зеленская в программе "Мир наизнанку", с самым близким человеком она дружит с 18 лет. Жена президента призналась, что за эти годы ни разу не усомнилась в подруге. "Без подруг вообще жизнь невозможна. Я, например, свою подружку Ирину знаю с 18 лет. Сейчас мне 46. Большую часть жизни мы вместе. И ни разу я не усомнилась в том, что это самый лучший человек в моей жизни. И это очень круто – иметь подруг", – сказала она.

В 2019 году первая леди поделилась фотографией с Ириной Пикаловой, посвятив ей искренний пост: "Исследование о счастье доказало, что дружба и искренние отношения важны для человека. С этим трудно не согласиться... Ира, горжусь нашей удивительной дружбой".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как актер Александр Печерица рассказал, благодаря каким событиям в Краматорске влюбился в украинский язык: "Вырос в русскоязычной семье".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!