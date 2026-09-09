Проститься пришли десятки тысяч человек: в Норвегии похоронили короля Харальда V. Фото

В Норвегии 9 сентября похоронили короля Харальда V, скончавшегося 28 августа в возрасте 89 лет. На церемонию прощания в Осло пришли десятки тысяч человек, а траурные мероприятия стали кульминацией 13-дневного периода национального траура.

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Об этом сообщает Reuters. Траурная процессия прошла от королевского дворца до кафедрального собора Осло, после чего состоялась церковная служба и захоронение монарха в королевском склепе крепости Акерсхус.

Как Норвегия прощалась с королём

Процессия началась в полдень по местному времени. Её сопровождали выстрелы из пушек крепости Акерсгус, а вдоль центральной улицы Карла Юхана в Осло выстроились десятки тысяч людей.

Когда гроб короля проходил мимо толпы, люди полностью замолкали. Чтобы попрощаться с монархом, многим школьникам разрешили пропустить занятия, а сама операция по обеспечению безопасности стала самой масштабной в истории норвежской полиции.

После шествия в кафедральном соборе началась церковная служба, которая открылась общенациональной минутой молчания. По завершении церемонии над собором пролетели четыре истребителя F-35. Один из самолетов отделился от строя, символически отметив смерть монарха.

Впоследствии гроб Харальда V под звуки "Траурного марша" Фредерика Шопена перенесли в королевский склеп в крепости Акерсгус. Там его похоронили рядом с родителями.

На церемонию прибыли Зеленский и представители королевских семей

На похоронах присутствовали представители британской, японской, испанской, шведской и датской королевских семей. В частности, принц Уильям и принцесса Анна, кронпринц Японии Акисино с супругой Кико, король Испании Фелипе VI с супругой Летицией, а также король Дании Фредерик X и королева Мэри. Соединённые Штаты на церемонии представляла заместитель госсекретаря по политическим вопросам Эллисон Хукер.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло накануне церемонии. Он встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, после чего принял участие в траурной процессии. По завершении церемонии в соборе присутствующие встретили украинского президента аплодисментами и криками поддержки.

Королева Метте-Марит, супруга нового короля Хокона VIII, приехала на церемонию в одном автомобиле с 89-летней королевой Соней, вдовой покойного монарха. Она продолжает восстанавливаться после операции по пересадке лёгкого, которую перенесла в июне.

На похоронах также присутствовал ее сын от предыдущих отношений Мариус Борг Хейби. В настоящее время он находится под домашним арестом с электронным браслетом в связи с осуждением за насилие и ожидает рассмотрения апелляции.

После того как новый король Хокон VIII вышел из королевской крипты, период национального траура в Норвегии официально завершился. Государственные флаги, приспущенные со дня смерти Харальда V, вновь подняли, а церковные колокола по всей стране звонили в течение часа.

Харальд V находился на престоле более 30 лет и пользовался большой любовью граждан благодаря своей открытости. По данным опросов, несмотря на недавние проблемы внутри королевской семьи, 72% норвежцев по-прежнему поддерживают сохранение монархии.

Напомним, 28 августа 2026 года в возрасте 89 лет скончался король Норвегии Харальд V, а новым монархом страны стал его 53-летний сын Хокон VIII. Харальд V последовательно поддерживал Украину и подчеркивал принципиальную позицию Норвегии в отношении российской агрессии.

Как писал OBOZ.UA, король Великобритании Чарльз III не приехал на похороны своего двоюродного брата Харальда V. Британскую корону на церемонии в Осло 9 сентября представляли принц Уильям и принцесса Анна, которая является крестной матерью нового короля Норвегии Хокона VIII.

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