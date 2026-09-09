Королевы нарушили дресс-код? Почему вокруг похорон норвежского короля разгорелась модная драма

В Норвегии завершились церемонии прощания с королем Харальдом V, скончавшимся в августе в возрасте 89 лет. На фоне похорон в сети развернулась неожиданная дискуссия о королевском дресс-коде. В стране вспомнили о традиции, согласно которой женщины из королевской семьи во время похорон должны носить длинные черные вуали, закрывающие лицо.

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Именно этот элемент их образов стал поводом для обсуждения в норвежских медиа, ведь подобную традицию считают устаревшей и спорной, пишут в Vanity Fair. На прощание с монархом в Осло прибыли члены норвежской королевской семьи, иностранные представители монархий, главы государств, премьер-министры и другие высокопоставленные гости.

Особое внимание публики привлекли королева-вдова Соня, кронпринцесса Метте-Марит, принцесса Ингрид Александра и Марта Луиза. Для церемонии они выбрали сдержанные черные наряды, дополнив их траурными вуалями.

Эта деталь напомнила норвежцам о похоронах короля Олафа V в 1991 году. Тогда королева Соня и ее дочь Марта Луиза также появились на похоронной процессии в длинных черных вуалях, полностью закрывавших их лица.

Однако еще более 30 лет назад эта традиция вызывала вопросы даже внутри королевской семьи. Королевский эксперт Карл-Эрик Гримстад, который в 1990-х годах работал в норвежском дворце, рассказал, что тогда длинная вуаль уже считалась старомодной.

Теперь в Норвегии вновь заговорили о том, уместно ли женщинам скрывать лицо во время траура, в то время как мужчины могут открыто демонстрировать свои эмоции.

Активистка иранского происхождения Сара Гаулин обратила внимание именно на это различие: "Почему скорбь женщины должна выражаться в сокрытии лица, тогда как мужчина может смотреть на мир с открытым лицом?"

По словам Гаулин, исторически от женщин требовали гораздо более строгого проявления скорби. Считалось, что они должны не только переживать утрату, но и своей одеждой показывать обществу, насколько сильно они скорбят.

В то же время черная вуаль для королевских особ – не исключительно норвежская традиция. Подобные аксессуары носили представительницы европейских монархий в разные периоды. В частности, вуали были частью траурных нарядов королевы Виктории, Елизаветы II и датской королевы Маргрете II.

Современные королевские особы обычно выбирают более короткие и менее закрытые варианты. Так, Кейт Миддлтон носила короткую черную вуаль на похоронах Елизаветы II в 2022 году. А принцесса Ингрид Александра ранее появлялась в похожем аксессуаре во время официальной церемонии вступления на престол своего отца Хокона VIII.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему Чарльз III не приехал на похороны короля Норвегии, который был его двоюродным братом.

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