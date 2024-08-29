Елена Кравец показала заметно подросших двойняшек на пороге нового учебного года: как выглядят 8-летние Катя и Ваня

Звезда "Квартала 95", украинская телеведущая и актриса Елена Кравец, показала новое фото двойняшек – 8-летних Вани и Кати. Дети, родившиеся в 2016 году, вскоре станут третьеклассниками.

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Уже на следующей неделе украинские школьники начнут новый учебный год – именно этой "болезненной" теме Кравец посвятила Insta-stories. Знаменитость поделилась фрагментом диалога с детьми. "Так, давайте определимся, в чем вы пойдете в школу в понедельник? – спросила она у детей, на что получила оригинальный ответ. – В слезах, мам, в слезах".

Перед камерой звездной мамы Ваня позировал в футбольной форме, вдохновленной легендарным Криштиану Роналду и сборной Португалии 2023 года. В день рождения двойни, которое состоялось 19 июля, Кравец рассказала кем мечтают стать ее дети в будущем. И, как ни странно, Иван стремится связать свою жизнь с футболом. В то время как его сестра Екатерина хочет быть дизайнером интерьеров и художницей.

Несмотря на то, что комедиантка не охотно рассказывает о подробностях личной жизни, в последнее время она начала делиться с подписчиками фото своей семьи. Весной 2024 года Кравец пригласила на съемки подкаста "Дома поговорим", который она ведет вместе со своей старшей дочерью Марией, младшего сына Ваню.

Тогда он поделился своими страхами в условиях полномасштабной войны. "Я родился во время войны. Никогда не жил без войны", – сказал Иван, доведя мать до слез. "Я только сейчас это осознала, честно. Мы некоторое время жили, будто войны нет. Ванек, ты очень меня растрогал", – сказала ему Кравец.

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