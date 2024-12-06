Экс-жена Джонни Деппа удивила беременностью в 38 лет: почему ее первую дочь родила суррогатная мать

Бывшая жена американского актера Джонни Деппа, звезда "Аквамена" Эмбер Херд во второй раз станет мамой. Беременность 38-летней знаменитости является достаточно неожиданной новостью для поклонников, ведь первую дочь ей родила суррогатная мать из-за предостережений врачей.

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Как сообщает издание People, ссылаясь на источник, приближенный к актрисе, она невероятно счастлива будущему пополнению в семье. Однако пока селебрити не раскрывает слишком много деталей ни о беременности, ни об отце малыша.

"Беременность еще на достаточно раннем сроке, поэтому понимаете, мы не хотим вдаваться в подробности на этом этапе. Достаточно сказать, что Эмбер в восторге", – отметил инсайдер.

Почему первую дочь актрисы родила суррогатная мать

Голливудская звезда уже воспитывает дочь Уну Пейдж, которая появилась на свет 8 апреля 2021 года с помощью суррогатного материнства. Тогда врачи говорили Эмбер Херд, что она не сможет самостоятельно выносить младенца, однако это не остановило актрису от желания иметь ребенка.

"Уна просто непревзойденная, а Эмбер очень счастлива. Она всегда знала, что хочет быть мамой, и это ее самое большое желание исполнилось. Она очень благодарна замечательной женщине, которая помогла привести Уну в ее жизнь. Самое важное для Эмбер – то, что она открыто говорит о рождении Уны", – рассказывал источник для Page Six.

Впоследствии и сама актриса вышла на связь. Она призналась, что захотела стать мамой за четыре года до появления первой дочери, поэтому очень счастлива таким изменениям в своей жизни. Звезда отметила, что сперва думала держать рождение девочки в тайне, однако осознала, что с ее профессией это невозможно.

Кроме того, Уна Пейдж родилась в разгар судебного процесса между Герд и Джонни Деппом. Тогда звезда "Аквамена" обвинила бывшего мужа в систематическом насилии в течение непродолжительного брака и подала на развод. Впоследствии в таблоиде The Sun появилась эксклюзивная информация о том, что артист "бил свою бывшую жену". Депп дважды проигрывал судебное дело о клевете, но только в 2022 году смог подтвердить свою правоту.

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