Джонни Депп получил первую роль в Голливуде после шести лет изгнания: что известно о фильме, который может возродить карьеру актера

Американский актер Джонни Депп возвращается в Голливуд после шести лет изгнания, вызванных скандальным разводом с бывшей супругой Эмбер Герд. Знаменитость получил роль в триллере "Day Drinker" ("Дневной пьяница") режиссера Марка Вебба, создавшего ленту "Новый Человек-паук".

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Как сообщает The Hollywood Reporter, за последнее время 61-летний артист появлялся лишь в нескольких неприбыльных кинокартинах, поэтому будущий фильм может ярко возродить его карьеру. Продюсерами проекта стали Бэзил Иваник и Эрика Ли, а партнершей звезды "Пиратов Карибского моря" на экране будет Пенелопа Крус.

"Day Drinker" рассказывает историю знакомства женщины-бармена, работающей на круизном лайнере, и загадочного пьяницы, решившего отдохнуть. Внезапная встреча полностью перевернет жизнь обоих персонажей и станет причиной неожиданных и запутанных последствий, связанных с криминалом.

"Day Drinker" сочетает очень коммерческую концепцию с резкими сюжетными поворотами, происходящими в невероятном мире, и нет лучшего режиссера, чем Марк, или двух более совершенных актеров, чем Джонни и Пенелопа, чтобы воплотить это в жизнь", – поделился мыслями о ленте Адам Фогельсон, глава медиакомпании, работающей над созданием фильма.

Напомним, в 2017 году Эмбер Герд подала на развод с Джонни Деппом после 15 месяцев брака. Она обвинила актера в систематическом домашнем насилии. Громкие слова звезды "Аквамена" стали причиной, по которой большинство мировых компаний, среди которых Warner Bros и Netflix, отказались работать со знаменитостью.

Подробностями супружеской жизни с Деппом Эмбер Герд поделилась с британским таблоидом The Sun, где и появилась информация о том, что артист "бил свою бывшую жену". Тогда знаменитость впервые подал иск на издание, обвинив авторов в клевете, однако Высокий суд Лондона отклонил его.

Вторая попытка Джонни Деппа восстановить свою репутацию и доказать, что насилие к экс-избраннице с его стороны никогда не совершалось, также оказалась неудачной. Апелляционный суд Великобритании опубликовал официальное заявление, где было сказано: по делу звезд уже был проведен полный судебный процесс, в котором нет основания обжаловать решение.

Лишь в 2022 году Джонни Деппу удалось выиграть судебное дело о клевете против своей бывшей жены Эмбер Герд. Он смог добиться компенсации в 15 миллионов долларов, а присяжные пришли к выводу, что актриса "действовала со злым умыслом" и оклеветала бывшего мужа, а ее заявления были ложными.

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