Экс-супруг Яны Глущенко загадочно прокомментировал слухи о романе с подопечной: как она выглядит. Фото

Бывший избранник украинской актрисы Яны Глущенко, продюсер Олег Збаращук, дал довольно неоднозначный ответ на вопрос о возможном романе с юной артисткой Ефой. Мужчина отметил, что между ним и подопечной бесспорно есть "творческая химия", ведь он активно участвует в становлении карьеры исполнительницы, в то же время прямо опровергать слухи об отношениях не стал.

Кроме того, как добавил Збаращук, люди и сами могут хорошо додумывать, какие чувства связывают его и певицу. Загадочный комментарий о личной жизни экс-супруг Яны Глущенко дал в проекте "Тур зірками".

"У нас, прежде всего, творческая химия. Без нее никак. Я работал с разными артистами, в свое время был продюсером Иры Билык, и хочешь, не хочешь, а ты все равно должен любить своего артиста, мужчина это или женщина. Конечно, есть любовь творческая, есть любовь человеческая. А все остальное, пусть себе люди додумают", – высказался продюсер.

На уточняющий вопрос журналистки, есть ли романтические отношения между Олегом Збаращуком и Эфой, он не менее загадочно ответил: "Здоровые романтические есть, а там уже... Жизнь она же изменчива".

Заметим, что предположение о том, что продюсера и исполнительницу связывают не только рабочие отношения появились после того, как они вместе посетили концерт "Мій Music Hall". Збаращук и Эфа довольно уверенно чувствовали себя в компании друг друга на красной дорожке, поэтому журналисты не избежали возможности поинтересоваться, какие отношения их объединяют. Тогда продюсер дал значительно более однозначный ответ.

"Эта прекрасная девушка – это Эфа. Я ее продюсер. У нас вышел уже седьмой сингл. За Эфой будущее", – говорил Збаращук.

Перед совместным выходом в свет продюсер делился в соцсетях роликом, где спел вместе со своей подопечной. Видео он подписал: "Приехала ко мне домой. Посадила в кадр. Заставила петь. Говорит: "Побудь теперь в моей шкуре". Агрессивные нынче молодые артисты".

Как ранее рассказал OBOZ.UA, о расторжении девятилетнего брака Яна Глущенко и Олег Збаращук сообщили в ноябре 2025-го. Актриса отмечали, что они приняли решение расстаться без лишних ссор, а причиной таких изменений не были измены. Знаменитость добавила, что они с экс-супругом остаются родителями к общему сыну Тамерлану и всегда будут поддерживать друг друга.

